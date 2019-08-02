「慈庸到你家」 洪慈庸首場客廳會后里開跑

2019-08-02 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



洪慈庸客廳會今年首場從后里出發。圖／洪慈庸辦公室提供 分享 facebook 時代力量立委洪慈庸每年均會舉辦客廳會，今年「慈庸到你家」今日開跑，首站從家鄉后里出發！洪慈庸也帶著新出爐的問政專刊，與鄉親面對面討論地方建設成果，包括北台中居民關心的舊山線全線復駛推動、爭取后里增設醫院等重要建設，她承諾將持續舉辦客廳會，每周目標辦7至10場，盼達到鄰里間良好互動。

洪慈庸堅持在每年立院休會期間，規畫到家裡向鄉親報告工作成果，以找到15人組成小團體即可成行的概念，走入潭子、后里、神岡、大雅區社區住家。今年客廳會開跑首站選在后里，零距離接受意見交流，希望以創新的問政經驗與在地生活連結，也和每一位鄉親更貼近。

洪慈庸表示，第一波「慈庸到你家」客廳會由地方鄉親邀請，後續將持續舉辦，朝每周7至10場為目標，而第二波「慈庸到你家」客廳會將開放網路募集，歡迎潭子、大雅、神岡、后里居民提供「客廳」空間，她將親自帶著問政專刊，向大家說明在中央的問政及所爭取的建設成果。