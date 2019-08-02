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不滿鳥嘴潭公有地救濟金太低 南投農民到水利署陳抗

2019-08-02 13:33聯合報 記者趙容萱╱即時報導

南投縣草屯鎮逾百名農民，因不滿鳥嘴潭人工湖徵收公有地發放救濟金太低、沒有明文確定自來水回饋機制，也擔心附近區域畫入水源保護區，影響區域發展等，今天在南投縣鳥嘴潭生態促進協會理事長、南投縣議員李洲忠等多位民代的帶領下，到水利署陳抗，提出7點訴求，國民黨台南市黨部主委謝龍介也到場力挺。

水利署回應，鳥嘴潭人工湖各項補償救濟水利署秉從優、從寬、從速原則辦理，未來會有自來水回饋機制，且工程已通過環評審查，沒有必要劃設集水區水質水量保護區，水利署會以照護居民的最大溝通誠意，持續與居民協調。

南投縣議員李洲忠說，鳥嘴潭人工湖占地40公頃，人工湖私有地徵收前，中央召開10場說明會才完成徵收，但公有地徵收的救濟金發放標準，卻關閉溝通協商之門，陳抗民眾有7項訴求，包括明文確定仁愛、埔里、國姓及草屯不列為水源保護區，明確確定自來水回饋機制，人工湖周邊優先解決垃圾清除，以及公有地徵收，目前農民承租的1分地發放18.2萬元，如何計算？應公開透明等，否則只能抗爭到底，爭取自身權益。

水利署說明，鳥嘴潭人工湖各項補償救濟，其中公有土地取得，因其所有權屬於國家，除375租約外依規定並無需給予補償或救濟，但為鼓勵民眾配合施工，從優核發相關救濟金每公頃182萬元，即使無取得許可占耕者亦從寬給予每公頃163萬元，均已優於國道6號案例及其他政府工程。

水利署強調，鳥嘴潭人工湖近年堰址河川水質調查，目前均符合飲用水水源水質標準，未來配合上游埔里鎮及國姓鄉污水下水道系統積極建置，及南投縣政府加強上游汙染源稽查，可確保水源水質安全。

南投縣草屯鎮逾百名農民，因不滿鳥嘴潭人工湖徵收公有地發放救濟金太低、沒有明文確定...
南投縣草屯鎮逾百名農民，因不滿鳥嘴潭人工湖徵收公有地發放救濟金太低、沒有明文確定自來水回饋機制，也擔心附近區域畫入水源保護區等，今天到水利署陳抗。記者趙容萱／攝影
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南投縣草屯鎮逾百名農民，因不滿鳥嘴潭人工湖徵收公有地發放救濟金太低、沒有明文確定...
南投縣草屯鎮逾百名農民，因不滿鳥嘴潭人工湖徵收公有地發放救濟金太低、沒有明文確定自來水回饋機制，也擔心附近區域畫入水源保護區等，今天到水利署陳抗。記者趙容萱／攝影
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南投縣草屯鎮逾百名農民，因不滿鳥嘴潭人工湖徵收公有地發放救濟金太低、沒有明文確定自來水回饋機制，也擔心附近區域畫入水源保護區等，今天到水利署陳抗。記者趙容萱／攝影
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南投縣草屯鎮逾百名農民，因不滿鳥嘴潭人工湖徵收公有地發放救濟金太低、沒有明文確定自來水回饋機制，也擔心附近區域畫入水源保護區等，今天到水利署陳抗。記者趙容萱／攝影
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水利署保護區陳抗
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