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駕駛人注意！彰化市中央陸橋5日起連續11天施工

2019-08-02 11:00聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化市車流量最大的中央路陸橋從8月5日到15日辦理伸縮縫更換維修工程，為避免造成...
彰化市車流量最大的中央路陸橋從8月5日到15日辦理伸縮縫更換維修工程，為避免造成塞車，彰化市公所建議駕駛人改走中華西路或曉陽路等替代道路。記者劉明岩／攝影
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在彰化市台一線中山路重鋪柏油的同時，全市車流量最大的彰化市中央路陸橋，也將從8月5日到15日每天早上9點到下午4點，連續11天辦理伸縮縫更換維修工程，白天施工雖採調撥車道維持雙向通車，但必須緊縮路面，勢必造成塞車，市公所與警方建議駕駛人改走中華西路或曉陽路等替代道路。

市公所與警方經過協調，提出以下因應方案：

一、將施工首日延後至6日10時始進場施工，避開周一上班車潮及6日上午尖峰時段。

二、中央陸橋東側下橋端四維路89巷口及中央路44巷口施工期間每日7~22時管制人車通行，路口交通號誌調整為閃光運作。

三、橫向支道應在前一路口設置提前改道告示牌面，並協請義交指揮交通。

四、加強連繫警廣、運用公路總局網路APP、CMS電子資訊看板加強路況推播及反映。

五、縣府、警察局、市公所三方協作建立聯繫窗口名冊，成立LINE群組及時處理施工及突發路況。

彰化市中央陸橋連接台一線中山路與中華西路，為四線道，是市區通往彰化交流道最重要的道路，平時不僅車流量大，重車也多，在長期間輾壓下，陸橋的伸縮縫必須汰舊換新，確保行車安全。　

因應施工需求，市公所已在陸橋東、西兩邊的路口中華西路和中山路口設置施工告示牌，提醒用路人改道行駛。

從彰化交流道由西向東往市區方向，避免轉中央路上中央陸橋，建議沿中華西路走曉陽地下道或中華陸橋；至於由東向西從台一線中山路往彰化交流道，也可以走中華陸橋或曉陽地下道。

其中比較麻煩的是從花壇沿中山路，如果要往東上彰化交流道或往鹿港，欠缺大型替代道路，警方另建議沿大埔截水溝水防道路，可避免塞車，不過因路幅較小，也可以造成塞車，警方請駕駛人因應路況再做決定，並小心駕駛。

彰化市車流量最大的中央路陸橋從8月5日到15日辦理伸縮縫更換維修工程，為避免造成...
彰化市車流量最大的中央路陸橋從8月5日到15日辦理伸縮縫更換維修工程，為避免造成塞車，彰化市公所設置告示牌，建議駕駛人改走中華西路或曉陽路等替代道路。圖／警方提供
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彰化市車流量最大的中央路陸橋從8月5日到15日辦理伸縮縫更換維修工程，為避免造成...
彰化市車流量最大的中央路陸橋從8月5日到15日辦理伸縮縫更換維修工程，為避免造成塞車，彰化市公所建議駕駛人改走中華西路或曉陽路等替代道路。圖／警方提供
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