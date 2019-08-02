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影／盧秀燕出席長春運動中心上梁 將成第四座國運中心

2019-08-02 10:45聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

台中市盧秀燕上午出席長春國民運動中心上梁典禮，她在典禮中特別感謝南區市民對長春國民運動中心推動的支持，該工程預計今年底完工，然後由運動局委託廠商營運，是台中市繼朝馬、北區及南屯運動中心後，第四座完工的國運中心。

台中市長盧秀燕（左）與議員李中（右）出席南區長春運動中心上梁典禮，並親自在梁上簽...
台中市長盧秀燕（左）與議員李中（右）出席南區長春運動中心上梁典禮，並親自在梁上簽名留念。記者黃仲裕／攝影
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台中市盧秀燕
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