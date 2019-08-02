台灣第一！合歡山暗空公園 獲得國際認證了

2019-08-02 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



在國際暗空協會發出賀信後，合歡山終於成為台灣第一個國際認證的暗空公園了！圖／讀者提供 分享 facebook 合歡山終於成為台灣第一個國際認證的「暗空公園」。

在國際暗空協會（IDA）執行主任哈特利（Ruskin K. Hartley）的賀信中指出，合歡山暗空公園（HMDSP）的認證被描述為「當地民間社區與政府實體合作的典範。」哈特利還強調合歡山在暗空運動方面對華人界的重要地位。

這篇刊登在國際暗空協會的報導指出，合歡山暗空公園的想法最初是由台灣星空守護聯盟於2014年提出的，這項工作的主要是一群業餘天文學家以及台灣中部清境旅遊協會的支持，強調清境農場的光線和高速公路照明是影響合歡山夜空質量的主要因素，因此，光汙染控制需要民間和政府團體的支持。

暗空協會並說，經過4年的努力與各國暗空公園的競爭後，南投縣政府確信民間團體繼續支持進行認證，並推動太魯閣國家公園和林務局在黑暗的天空中共同努力，該提案於2018年由五方委員會發送給IDA，並於2019年獲得批准。

台灣星空守護聯盟的版主劉志安也在臉書分享這個好消息，指出「感動的時刻終於來臨！雖然好消息姍姍來遲！最後還是發布了！合歡山暗空公園終於通過認證，並由國際暗空協會IDA正式發布！合歡山成為台灣第一座暗空公園」。

清境民宿業者表示，這是為了打造百分百的零光害，各社區甚至改善燈具，讓光源不再朝天空照明，更減少不必要的照射，光害問題，已經大幅改善，特別是今年入夏以來，許多遊客上山拍照，幾乎都可以輕鬆拍到，像綵帶一般的銀河，和整個天陘閨壯觀的星星。