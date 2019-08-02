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清境高空步道吸金7千萬 鄰近商圈卻像「貧民窟」

2019-08-02 08:59聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道從前年啟用至今，光門票收入就吸引近7000萬元，縣府推展步道2期工程也可望在今年9月開放，但地方反映，步道旁青青草原南商圈設施簡陋，堪比「貧民窟」，縣府因此規畫與退輔會合作重新規畫改善。

位於台14甲線9.5K處的青青草原南端商圈，外圍以矮磚牆搭配木製圍籬區隔，裡頭的攤販集中區僅搭蓋帆布棚架或大陽傘遮陽避雨，相當簡陋；當地觀光業者及攤商因此向縣府反映，盼能改善商圈環境，以提高且刺激觀光消費。

當地李姓業者說，清境農場每年吸引上百萬人次造訪，不僅是國旅熱點，也常有國際觀光客來遊憩，但鄰近高空步道旁的青青草原南端商圈卻很簡陋，跟國民賓館附近的清境統一商圈比起來，簡直像「貧民窟」，設施老舊，衛生環境也堪慮。

南投縣政府觀光處表示，青青草原南端商圈用地屬退輔會清境農場所有，因此將與退輔會洽談合作開發，盼透過跨單位針對商圈重新整體規畫，之後也會與農場、地方業者多溝通協調，藉此依地方需求打造商圈。

南投縣長林明溱說，希望由清境農場提供土地，縣府出資進行整體規畫和開發使用，興建結合餐飲、休憩、停車等的3層樓多目標建物，樓上則能跨越台14甲線直接到至步道票口，改善商圈使用效能，有效串連周邊景點，帶動觀光經濟。

南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道啟用至今靠門票收入近7000萬元，但附近的南商圈超級...
南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道啟用至今靠門票收入近7000萬元，但附近的南商圈超級簡陋，地方盼改善。記者賴香珊／攝影
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南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道啟用至今靠門票收入近7000萬元，但附近的南商圈超級...
南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道啟用至今靠門票收入近7000萬元，但附近的南商圈超級簡陋，地方盼改善。記者賴香珊／攝影
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