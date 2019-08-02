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毛小孩也有專屬輕旅行！台中市首創「寵物文化行」

2019-08-02 08:27聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市文化局的文化深度旅遊廣受歡迎，今年規劃7條文化體驗路線，更首度推出「毛小孩...
台中市文化局的文化深度旅遊廣受歡迎，今年規劃7條文化體驗路線，更首度推出「毛小孩友善路線」，規劃寵物觀光行程，以當地食材製作毛小孩寵物餐，獨具創意。記者喻文玟／攝影
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哇！毛小孩也有專屬的觀光路線了。台中市文化局每年的「社區深度文化之旅」都很搶手，每次報名幾乎秒殺，今年規畫7條觀光路線，並首度有「寵物行程－毛小孩友善之旅」，會以當地食材製作毛小孩寵物餐，獨具特色。

文化局長張大春說，今年社區深度文化之旅在7個行政區，各規畫1條深度文化體驗、共12梯次。新社「毛起來旅行—優遊新社」、大甲「芋見幸福—蔥滿愛」、豐原「嗡嗡綠廊社區遊趣」、太平「荔枝奇蹟—雞蜜任務」、中區「川越東協-食得我心」、神岡「崎下奇景—溪南溪北走一回」、梧棲「來去梧棲放風吹」，串連社區文史、生態、產業等特色，帶領民眾體驗社造精神。

張大春說，最特別的是新社的「毛起來旅行」是針對寵物設計，會運用當地食材料理「毛小孩寵物餐」，另提倡植入寵物晶片，前20名完成報名繳費，在網站輸入寵物晶片號碼，可獲得台中市動物保護防疫處提供的紀念禮物。

文化局說，這是台中市首度推出「寵物文化行」，算是試辦，限定參加的毛小孩必須是已絕育的犬隻，每人限定攜帶1犬，暫不開放其他類型寵物，飼主要自備牽繩、其他防護用品、便袋、衛生紙、水等清潔用品，如狗狗發生大小便，須自行清潔處理。

文化局說，「毛起來旅行」若獲得回響，未來再陸續增加，也要評估在地特色、農產適不適合製作「毛小孩寵物餐」。

其餘6條路線以人文特色、在地風情為主，大甲、太平、神岡、豐原、梧棲的社區體驗行程，安排在地農事體驗及DIY活動，報名網址：http://community.culture.taichung.gov.tw/travel，諮詢專線（04）22230036。

台中市文化局的文化深度旅遊廣受歡迎，今年規劃7條文化體驗路線，更首度推出「毛小孩...
台中市文化局的文化深度旅遊廣受歡迎，今年規劃7條文化體驗路線，更首度推出「毛小孩友善路線」，規劃寵物觀光行程，以當地食材製作毛小孩寵物餐，獨具創意。記者喻文玟／攝影
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寵物毛小孩文化局
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