南佃社區照顧老幼 福田社區發展觀光

2019-08-01 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



衛生福利部社區發展工作金卓越社區選拔今天到和美鎮南佃社區及彰化市福田社區評鑑，南佃社區執行「台灣夢兒少扎根計畫」，照顧弱勢家庭學童，並成立南佃幸福農場、良心菜攤；福田社區，積極開發社區產業「水果精油皂系列產品」及辦理福田桐花祭活動，每年招攬20萬人次以上觀光客，打造人、福利與環境共存的宜居社區。

彰化縣今年遴選推出8個優質社區分別參加各組選拔，績效組是花壇鄉花壇社區、埤頭鄉平原社區及社頭鄉湳底社區，卓越組有芬園鄉竹林社區及彰化市忠權社區，銅質卓越組為秀水鄉馬興社區、和美鎮南佃社區及彰化市福田社區。

衛福部社會救助及社工司簡任視察王燕琴帶領評選團隊進行評鑑，彰化縣長王惠美今天也到社區歡迎評選委員們，彰化縣副縣長洪榮章、立委柯呈枋、彰化市長林世賢、和美鎮長阮厚爵等人也都陪同參觀。

王惠美說，南佃社區環保志工建置社區重要據點，包括公園、幸福農場、良心菜攤等，不論對長輩的照顧還是對孩童的培養，或是關懷據點都做得很好，身體較健康的長輩照顧比較虛弱的長輩，發揮「在地安養、在地安老」的精神，也要讓孩子與國際接軌，爭取到中信慈善基金會的經費做英文與基礎教育等，社區也開源，開發許多產品做為經濟的來源，印象深刻的是將長輩畫的圖製作成日曆行銷，也將饅頭、掃帚等物品做成文創商品，發展稻草工藝，創造社區的財富，自給自足，社區經營非常成功。