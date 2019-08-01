擴大育兒津貼上路 台中的加碼補助一張表讓你懂

2019-08-01 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



行政院擴大育兒補助新制8月上路，對2歲至4歲未就學或送托的幼兒發放育兒津貼每胎2500元。

台中市教育局長楊振昇表示，台中針對2至4歲就讀幼兒園、家戶年所得70萬元以下者，每學期再加碼1.5萬元補助；送托準公共化合格保母或私托也加碼500元。

教育局長楊振昇指出，「公幼倍增、補助升級、兒安守護」是台中幼教政策三大主軸，每年公幼設置逐年倍增，108-111學年度要達到180班以上，以今年為例增加了41班、1151名額，是近年招生名額最多的一年；109年還要增88班、110年增25班、111年增加26班，並採「滾動式調整」盤點閒置校舍，只會增不會少。

教育局指出，中央已取消家戶年所得70萬以下，2到4歲讀幼兒園1年最高補助3萬元的福利，但台中仍自編預算維持這項福利，原來托育一條龍的補助都還在。

教育局統計，目前加入準公共化幼兒園的私幼不多，全市僅113家，多數私幼都在觀望，中央誘因仍不足，教學設備僅補助20至40萬元，又限定2年內不得調漲學費，私幼業者都不太能接受。

其中梧棲、石岡、新社、外埔、大安5區，更沒有任何一家私立幼兒園加入準公共化行列，教育局表示，針對這5區會多增設公幼，今年新社先增1班，外埔、石岡、大安公托就學人數暫時都符合需求，梧棲會儘速加設公幼。

楊振昇指出，幼兒園收費是家長最關心的重點，8月起念公幼免學費，念非營利幼兒園每月最高收費3500元、準公幼每月最高收費4500元；中低及低收入戶家庭均免費。