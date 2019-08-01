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盧秀燕指林佳龍托育完成少 前局長：龍規畫別抹煞

2019-08-01 18:24聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市長盧秀燕7月28日在梧棲公托家園開幕時表示，台中過去4年僅開辦5家公設民營托嬰中心及7家親子館，她就任不到1年，已於東區、北區、梧棲設公托家園，並成立大里親子館，未來規畫至少增設14家公設民營托嬰中心、4處社區公共托育家園及6處親子館。

台中市社會局前局長呂建德今天投書本報指出，現任市長丶社會局為幼兒托育盡心值得肯定，但前市長林佳龍並非「台中過去4年僅開辦5家公設民營托嬰中心及7家親子館」他有話要說。

呂建德指出，前市長任內規畫及開幕營運的有：清水公設民營托嬰中心、坪林公設民營托嬰中心暨親子館、南屯親子館、北區社區家園。

呂建德說，現階段而言，盧團隊近來開辦營運的育兒措施，如東區、梧棲社區家園、大里親子館，實際上都是在林佳龍任內就已規畫，

此外，台中原本的5座托育資源中心也早已規畫擴大升級，北區、豐原親子館更在107年就已完成並開幕營運，因此大里親子館以及接下來的大甲、沙鹿、石岡親子館，甚至是大里、甲興、以及南屯精密園區社會住宅的公托，都在林佳龍任內也已完成規畫。

呂建德表示，托育計畫需要一棒接一棒，但他必須說公道話，林在任內規畫的成績也不容抹殺。

台中市長盧秀燕提出「公幼公托倍增計畫」。圖/聯合報系資料照片
台中市長盧秀燕提出「公幼公托倍增計畫」。圖/聯合報系資料照片
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