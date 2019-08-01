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清境高空觀景步道變長了 票價擬調漲至80元

2019-08-01 17:00聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道前年5月開幕，啟用1年就回本，至今門票收益將近7000萬元；縣府推展興建第2期工程，步道由青青草原南票口延伸至北票口，原訂今年11月啟用，但進度超前，8月底可望完工，提前至9月開放營運。

觀光處指出，清境農場每年吸引上百萬人次造訪，為免遊客走台14甲線與車搶道，規劃興建「清境高空觀景步道」，為友善自然景觀採隱匿式高架設計，是國內最高海拔的步道，且可無障礙環視高山景致，遊客絡繹不絕，因此一年就回本。

根據統計，清境高空步道前年5月啟用，去年2月突破百萬人次，不到1年就賺回首期工程費4700萬元，至今年7月底已有203萬人次到訪，門票收入約7000萬元；另在前年8月加碼千萬元進行第2期延伸工程，原訂今年11月開放營運。

縣長林明溱今則赴清境地區視察工程進度，他說，高空步道第2期工程將從青青草原南票口向上延伸400多公尺，銜接至北票口，而2期主體工程已大致完成，預計8月底就能提前完工，因此決定將把開放營運時間提早至9月。

林表示，高空步道2期開放後，遊客就能從國民賓館直接抵達青青草原北票口，唯因步道從1.2公里延長至1.6公里，票價也研議由50元調整為80元，並將紙本票券更換改為電子票券和多元支付系統，後續營運配套措施仍在研擬中。

南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道第二期工程進度超前，可望提前至9月開放營運，票價則擬...
南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道第二期工程進度超前，可望提前至9月開放營運，票價則擬漲到80元。記者賴香珊／攝影
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南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道第二期工程進度超前，可望提前至9月開放營運，票價則擬...
南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道第二期工程進度超前，可望提前至9月開放營運，票價則擬漲到80元。記者賴香珊／攝影
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南投縣長林明溱今視察仁愛鄉清境高空觀景步道第二期工程，因進度超前，決定將開放營運...
南投縣長林明溱今視察仁愛鄉清境高空觀景步道第二期工程，因進度超前，決定將開放營運時間提早至9月。記者賴香珊／攝影
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南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道第二期工程進度超前，可望提前至9月開放營運，票價則擬...
南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道第二期工程進度超前，可望提前至9月開放營運，票價則擬漲到80元。記者賴香珊／攝影
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清境票價
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