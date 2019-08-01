大甲綠資材中心完工 農業廢棄物變黃金

2019-08-01 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



為有效處理及利用農業廢棄物，台中市施志昌議員去年擔任立法院副院長蔡其昌特助時，曾建議台中市政府環保局利用建興掩埋場轉型成大甲綠資材中心，目前整建工程已完工驗收在即，今邀集台中市政府環境保護局、大甲區農會、外埔區農會、大安區農會、大甲區公所與大甲區建興里里長了解大甲綠資材中心的運作，預計9月試營運。

施志昌議員表示，希望未來能搭配外埔綠能園區有效讓垃圾變黃金，而廢棄物運送的部分需要環保局與農業局協調處理。

施志昌指出，他去年還擔任立法院副院長蔡其昌特助時，就經常接到農民抱怨電話，陳情枯木樹枝等農業廢棄物無人清運。

大甲區農會表示，農民不斷反映農業廢棄物無處去，農會多次找環保局與農業局協調苦思處理的辦法。

施志昌表示，去年8月建議市府之後，環保局投入了4500萬興建增設台中第二座綠資材中心，一方便處理農業廢棄物，而這些農業廢棄物透過曝曬、裁切、打碎等程序變成木屑，再將其木屑送至外埔綠能生態園區進行氣化發電，讓垃圾變黃金一舉多得。

中市環保局專員楊德一表示，目前大甲綠資材中心已經整建完成進入驗收階段，預計9月開始試營運。工程包含破碎場、廢木堆置區與復育區入口整建以及綠化工程等，也購置一台破碎機，一小時可破碎100立方公尺的木材，最大可破碎80公分直徑的木材，若送到外埔綠能園區做氣化發電需破碎至直徑5公分，破碎機可處理到直徑3公分左右。而破碎的木材亦可用做鍋爐燃料、木材鋪面抑制雜草等。

大甲建興里長蔡明河表示，大甲綠資材中心的設置確實幫助到農民，但後續農業廢棄物的運送也是農民的一大困擾，像是現在都是要農民綑綁好後送到大馬路旁再由清潔隊運送，但若田在中央的農民就無法搬運。