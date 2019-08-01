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大甲綠資材中心完工 農業廢棄物變黃金

2019-08-01 14:02聯合報 記者游振昇╱即時報導

為有效處理及利用農業廢棄物台中市施志昌議員去年擔任立法院副院長蔡其昌特助時，曾建議台中市政府環保局利用建興掩埋場轉型成大甲綠資材中心，目前整建工程已完工驗收在即，今邀集台中市政府環境保護局、大甲區農會、外埔區農會、大安區農會、大甲區公所與大甲區建興里里長了解大甲綠資材中心的運作，預計9月試營運。

施志昌議員表示，希望未來能搭配外埔綠能園區有效讓垃圾變黃金，而廢棄物運送的部分需要環保局與農業局協調處理。

施志昌指出，他去年還擔任立法院副院長蔡其昌特助時，就經常接到農民抱怨電話，陳情枯木樹枝等農業廢棄物無人清運。

大甲區農會表示，農民不斷反映農業廢棄物無處去，農會多次找環保局與農業局協調苦思處理的辦法。

施志昌表示，去年8月建議市府之後，環保局投入了4500萬興建增設台中第二座綠資材中心，一方便處理農業廢棄物，而這些農業廢棄物透過曝曬、裁切、打碎等程序變成木屑，再將其木屑送至外埔綠能生態園區進行氣化發電，讓垃圾變黃金一舉多得。

中市環保局專員楊德一表示，目前大甲綠資材中心已經整建完成進入驗收階段，預計9月開始試營運。工程包含破碎場、廢木堆置區與復育區入口整建以及綠化工程等，也購置一台破碎機，一小時可破碎100立方公尺的木材，最大可破碎80公分直徑的木材，若送到外埔綠能園區做氣化發電需破碎至直徑5公分，破碎機可處理到直徑3公分左右。而破碎的木材亦可用做鍋爐燃料、木材鋪面抑制雜草等。

大甲建興里長蔡明河表示，大甲綠資材中心的設置確實幫助到農民，但後續農業廢棄物的運送也是農民的一大困擾，像是現在都是要農民綑綁好後送到大馬路旁再由清潔隊運送，但若田在中央的農民就無法搬運。

施志昌表示，除了農業廢棄物地點的問題之外，還有量的問題，清潔隊是否有足夠的能量能夠運送？因此，他建議，應該又多購置幾台運輸的車輛，並且配置足夠人力協助農民運送，不然空有綠資材中心，卻不能有效回收。希望環保局與農業局能夠互相配合，讓綠資材中心能真正發揮最大功效。

大甲綠資材中心完工，可處理農業廢棄物，轉化成再利用物質。圖/台中市議員施志昌提供
大甲綠資材中心完工，可處理農業廢棄物，轉化成再利用物質。圖/台中市議員施志昌提供
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大甲綠資材中心完工，可處理農業廢棄物，轉化成再利用物質，台中市議員施志昌等人今天...
大甲綠資材中心完工，可處理農業廢棄物，轉化成再利用物質，台中市議員施志昌等人今天到現場了解運作情形。圖/台中市議員施志昌提供
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廢棄物農民台中市
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