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少年英雄獎插曲 中市社局長唱太久？

2019-07-31 23:36聯合報 記者喻文玟／台中報導

台中市社會局長李允傑（右）參加「大台中少年英雄獎」，因拿到麥克風演唱自己嫻熟的歌...
台中市社會局長李允傑（右）參加「大台中少年英雄獎」，因拿到麥克風演唱自己嫻熟的歌曲，「唱太久」影響到公務員辦公惹議。圖／群園基金會提供
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群園基金會連5年辦「2019大台中少年英雄獎」，至今頒發金質、銀質、銅質獎給800多名學子；唐寶寶陳尚哲今年獲「勇德」，他現場吹奏「天降神兵樂團」歌曲獲掌聲，「慧德」金質獎的陳珞綺重度視障全盲又伴隨自閉症，但熱愛音樂的她擁有多張街頭藝人證照，昨也熱情表演。

但會場也有一段「插曲」；中市社會局長李允傑應邀致詞時，認出有些受獎者在他唱歌時曾伴奏過，現場哼唱起「堅持」、「媽媽請你也保重」等歌，並持麥克風走入座位區逐一與獲獎者握手。

活動在市府大樓8簡報室舉行，有公務員指出，學生表演加李允傑局長演唱，近半小時人聲鼎沸，「唱太久了」、「以為在開小型演唱會」，也有獲獎者先離席；工作人員解釋，局長太熱情。

李允傑「愛唱歌」形象深植社福界；他說自己只唱3首10多分鐘，都是「被動配合」，並沒有當作個人演唱會，「我從不搶麥克風」，若影響到公務員辦公，以後會注意，並視場合而定；他強調各界對他誤解很深，並非每場活動都演唱，「看交情或被要求」。

民進黨議員張耀中說，李允傑「愛唱歌」人盡皆知，「被動也要自己拿捏分寸」，他多次與李局長一起出席地方活動，觀察李「不需被邀請致詞，就會自動哼歌」，但並非每個場合都適宜。

國民黨議員黃健豪說，李局長希望藉唱歌拉近距離是一種特色，但建議要看場合，若特色變成負評，就是扣分；市民對社會局長期待不只有親和力，對社福政策多用心更重要。

李中議員也說，為帶動氣氛適時唱幾句無可厚非，但若經常性忘我不宜，建議首長適度拿捏，若引發與會民眾怨氣，加分活動恐變成大扣分。

公務員演唱會自閉
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