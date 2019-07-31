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台中好市多2店今年底動工 台中捷運這1站最夯

2019-07-31 22:08聯合報 記者趙容萱╱即時報導

中美貿易戰轉單效應帶動台商回流投資台中，住宅剛性需求持續向上，台中捷運綠線預計明年底通車，「軌道經濟」跟著發威，尤其是捷運綠線與台鐵雙鐵共構的「松竹站」最夯，附近新成屋漲幅近二成，周邊的台中捷運總站G0站所在的「機捷特區」也跟著水漲船高，G0站旁的「好市多」北屯二店預計今年底動工興建，逾15家建商看好機捷廠特區，紛紛搶進推案。

鄉林不動產研究室根據實價登錄資料發現，今年4月松竹站周邊屋齡3至5年內的新成屋建案，成交價每坪在23至25萬元，漲幅近二成。

其中，高雄建商達麗建設看好機捷特區商機，今年5月推出「達麗居山」，坐擁G0站、G3站，基地近2600坪，規劃518戶，吸引在地客與中科員工購買，至今銷售近7成。業者表示，「達麗居山」打造全齡宅，公設機能放進全家人的生活所需，包括如飯店式挑高門廳、健身房、瑜珈室、多功能娛樂室、兒童遊戲室、家教教室、媽媽教室、閱讀區、下沉沙發區、交誼廳、KTV室、棋藝室、空中花園、曬被區、泳池區等，滿足各個年齡層需求。

鄉林建設董事長賴正鎰說，中美貿易戰轉單效應帶動台商回流投資，中部又是台商大本營，包括巨大、車王電、和大等十餘家上市櫃公司選定在台中周邊投資，可望吸引就業移居潮，住宅剛性需求持續向上，房市受自住買盤強力支撐，比起其他地區相對穩健。

賴正鎰認為，捷運機廠周邊與北屯區14期市地重劃區，將是台中地區的推案主力區，深受自住客與科技新貴族的青睞，鄉林建設在台中潭子區推出「天韻」預售案，開賣半年銷售逾八成，接下來將評估在台中市北屯區與豐原區推首購案，滿足年輕購屋族群的需求。

台中捷運綠線「松竹站」周邊的機捷特區，逾15家建商搶進推案。記者趙容萱／攝影
台中捷運綠線「松竹站」周邊的機捷特區，逾15家建商搶進推案。記者趙容萱／攝影
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台中捷運綠線「松竹站」周邊的機捷特區，逾15家建商搶進推案。記者趙容萱／攝影
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台中捷運綠線「松竹站」周邊的機捷特區，逾15家建商搶進推案。記者趙容萱／攝影
台中捷運綠線「松竹站」周邊的機捷特區，逾15家建商搶進推案。記者趙容萱／攝影
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