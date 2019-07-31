親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯文哲組台灣民眾黨 「他」去年就神預言

樹德半山夢工廠今招商 預計帶動南投1000就業機會

2019-07-31 21:21聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台灣收納大廠樹德企業在南投南崗工業區投資興建「BABBUZA」半山夢工廠，支撐夢工廠是10樓高的「生命樹」，其中8個樓層招募書店、餐飲、伴手禮等業者進駐，預計明年底開幕，帶來1000個工作機會。樹德企業今天為半山夢工廠招商，吸引不少餐飲等業者等參與，與會的南投縣觀光處長李孟珍說，半山夢工廠讓偏鄉的學子有機會參與、學習、成長，縣府全力配合業者在交通、觀光、教育等需求。

樹德企業董事長吳宜叡表示，樹德企業耗資近20億元，興建1萬5千平方公尺的半山夢工廠，102年透過56個團隊的國際競圖，選出澳洲團隊規劃，半山夢工廠以「現代台灣、文化台灣、南島台灣」三大視覺風格為主軸，正式營運後，將成為台灣南投地區唯一現代化大型購物中心，並規劃「南島文化博物館」及「平埔族語言保留中心」，讓平埔族走入世界觀，讓更多人重新認識。

他指出，宛如電影阿凡達場景的「生命樹」坐落在獨立600坪空間，高30公尺、直徑16.6公尺，以原木搭配金屬扣件，並有環繞導覽各樓層的步道，支撐半山夢工廠的精神象徵，將申請金氏世界紀錄；招商主題設定在8F的樹上採果區，以台灣製造國際品牌製造的主題大店，GF樹下休憩的台灣生活設計體驗品牌為優先合作對象。館內設置有企業品牌體驗概念店、手作、工匠、食農文創市集及富有教育性的親子主題互動導覽、兒童職業體驗營、主題餐廳、景觀咖啡&餐酒館服務等等。

樹吳宜叡表示，「員工待在工廠的時間比在家還要長，工廠就是員工的另一個家，半山夢工廠「以人為本」，要提供一個台灣版的Google Office給在此服務的每一位樹德夥伴，他想蓋一棟樹德人永久的家，是一棟「可呼吸」的綠色廠房，而這棟廠房正是運載著全樹德人的第二個家。

台灣收納大廠樹德企業今天為投資興建的「BABBUZA」半山夢工廠舉辦招商說明會。...
台灣收納大廠樹德企業今天為投資興建的「BABBUZA」半山夢工廠舉辦招商說明會。圖／業者提供
分享

平埔族文創
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

台中好市多2店今年底動工 台中捷運這1站最夯

2019-07-31 22:08

50歲後人生！台中旗袍午茶趴 橘世代活力不輸網美

2019-07-31 16:36

竹山下坪吊橋煥然一新 南投縣長允加強周邊護岸工程

2019-07-31 16:31

西濱區間測速設置進度落後中苗 彰化路段趕在12月啟用

2019-07-31 12:30

減塑正夯！ 到中市商家自備環保餐具抽好康

2019-07-31 12:22

台南市北區6月發生570件車禍 公園路段最多

2019-07-31 09:46

中彰殯儀館不夠用 辦喪事亂成一團

2019-07-30 23:36

候車亭加裝乘車按鈕 台中啟明學校站9月試用

2019-07-30 23:36

成功複製「秋紅谷」 彰縣續推滯洪池

2019-07-30 23:35

彰化家扶募獎助學金 魏德聖：投資孩子未來

2019-07-30 23:26

台中就診無障礙公車 2年內拚達到9成

2019-07-30 23:21

林佳龍規畫 盧秀燕換地 台中足球園區被撤銷

2019-07-30 23:21

南投蓋兒少多功能館 籌設首座托嬰中心

2019-07-30 23:15

民進黨台中北區北屯區下屆立委誰戰？ 謝明源宣布退出

2019-07-30 18:13

很有愛！百名獨老缺物資 直播主包車出錢陪採買

2019-07-30 17:40

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

家扶生：貧窮會限制想像 她利用更多免費資源力爭上游

2019-07-30 19:34

彰化「秋紅谷」紛紛冒出 滯洪池兼具休閒遊憩功能

2019-07-30 19:09
看更多

熱門文章

預防性改善高壓線路 竹市將有近5千戶停電

2019-07-31 15:55

台南捷運2線可行性研究流標 藍線最快2028年通車

2019-07-31 12:17

205兵工廠遷高雄大樹區今開工 斥資122億元

2019-07-31 11:03

親子電影院免費看「獅子王」 今天下午開放索票

2019-07-31 09:34

新北五股要開發 也要等北市社子島

2019-07-31 12:09

和平島考古挖出17世紀十字架 鄭麗君到基隆打氣

2019-07-31 12:36

解決五股垃圾山 侯友宜：歷任縣市長沒人想碰

2019-07-31 11:07

竹塹中元城隍祭今登場 多項交管措施注意配合

2019-07-31 13:12

雲林至2040年恐減少14萬人！ 縣府全力拚催生

2019-07-31 14:13

陸續完成送電 蘇花改明年1月全線通車

2019-07-30 23:46

新竹「天梯之翼」登場 魚鱗天梯雙側護堤水岸完工

2019-07-31 07:47

台東太麻里金針花季開始了 8月中至9月中賞花尚對時

2019-07-31 09:46

捷運工程封路車禍1死 侯友宜怒究責

2019-07-30 23:58

汐止私房賞荷秘境 一旁涼亭早期可見婦女齊聚手洗衣

2019-07-31 07:46

大巨蛋頂太亮產生光害？居民喊擾亂生活作息

2019-07-31 13:07

六福村主題露營又來啦！蒸汽火車帶你夜探動物園

2019-07-31 16:31

「桐花芽」蔬食咖啡廚房 爆紅

2019-07-30 23:19

目睹盜伐現場 法院院長也心痛

2019-07-31 16:36

竹市YouBike傷害險明起上路 最高理賠1百萬

2019-07-31 12:38

竹市聯合婚禮8月5日開放報名 首度開放同婚新人參加

2019-07-31 14:41

韓國瑜小內閣新人事 社會局長由資深教師黃淵源出任

2019-07-31 14:13

營運57年謝幕 斗六東市場今最後一天營運

2019-07-31 15:49

基隆港旅運大樓將公告招商 示意圖很壯觀

2019-07-31 15:53

大巨蛋太耀眼？許淑華：恐傷學童視力

2019-07-31 14:36

交通事故率較去年同期高 屏警局這3天加強取締

2019-07-31 10:16

傳統市場桃園11上好攤出爐 好吃好買成新消費指南

2019-07-31 17:52

高雄氣爆5周年 專案小組促市府速將裝置藝術案移送法辦

2019-07-31 13:03

台東愛滋病通報連3年下降 最年輕患者得自娘胎已14歲

2019-07-31 10:12

航空城重估地價連署破3千 鄭文燦指示正面回應假資訊

2019-07-31 18:39

長期遭批如少年監獄 桃園、彰化2間少年輔院今走入歷史

2019-07-31 13:09

南橫修10年仍未全線通車 關山工務段：地盤破壞太嚴重

2019-07-31 15:47

嘉市建置20盞智慧路燈 偵測空氣品質、觀光人潮

2019-07-31 12:47

中彰殯儀館不夠用 辦喪事亂成一團

2019-07-30 23:36

基隆老大公廟今晚「起燈腳」 點亮4千盞普度公燈

2019-07-31 20:17

西濱區間測速設置進度落後中苗 彰化路段趕在12月啟用

2019-07-31 12:30

黃淵源任高市社會局長 綠議員質疑不專業

2019-07-31 16:50

明天鬼門開不驚擾好兄弟 西螺福興宮暫封鐘鼓不燃鞭炮

2019-07-31 13:08

「心朋友的店」照顧精障者 虧損15年忍痛熄燈

2019-07-30 21:09

基隆碇內加油站整建遇岩盤居民不便 立委促9月完工

2019-07-31 16:51

台南市北區6月發生570件車禍 公園路段最多

2019-07-31 09:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top