樹德半山夢工廠今招商 預計帶動南投1000就業機會

2019-07-31 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台灣收納大廠樹德企業在南投南崗工業區投資興建「BABBUZA」半山夢工廠，支撐夢工廠是10樓高的「生命樹」，其中8個樓層招募書店、餐飲、伴手禮等業者進駐，預計明年底開幕，帶來1000個工作機會。樹德企業今天為半山夢工廠招商，吸引不少餐飲等業者等參與，與會的南投縣觀光處長李孟珍說，半山夢工廠讓偏鄉的學子有機會參與、學習、成長，縣府全力配合業者在交通、觀光、教育等需求。

樹德企業董事長吳宜叡表示，樹德企業耗資近20億元，興建1萬5千平方公尺的半山夢工廠，102年透過56個團隊的國際競圖，選出澳洲團隊規劃，半山夢工廠以「現代台灣、文化台灣、南島台灣」三大視覺風格為主軸，正式營運後，將成為台灣南投地區唯一現代化大型購物中心，並規劃「南島文化博物館」及「平埔族語言保留中心」，讓平埔族走入世界觀，讓更多人重新認識。

他指出，宛如電影阿凡達場景的「生命樹」坐落在獨立600坪空間，高30公尺、直徑16.6公尺，以原木搭配金屬扣件，並有環繞導覽各樓層的步道，支撐半山夢工廠的精神象徵，將申請金氏世界紀錄；招商主題設定在8F的樹上採果區，以台灣製造國際品牌製造的主題大店，GF樹下休憩的台灣生活設計體驗品牌為優先合作對象。館內設置有企業品牌體驗概念店、手作、工匠、食農文創市集及富有教育性的親子主題互動導覽、兒童職業體驗營、主題餐廳、景觀咖啡&餐酒館服務等等。