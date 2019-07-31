影／揹重裝攀岩走壁、遭山老鼠攻擊 巡山員辛酸誰人知

2019-07-31 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



不少人以為「巡山員」森林護管員巡守山林，就像「有支薪的登山客」，實際上，每次執行深山特遣勤務約5至7天，揹著至少30公斤重裝攀岩走壁，看似厲害，但仍恐因氣候、地形迷路，甚至被山老鼠攻擊，危機四伏。

南投林管處指出，巡山員進行深山特遣勤務天數較長，因此身上或包背內要有GPS、無線電、PDA、空拍機、砍刀、噴漆、五吋鋼釘、鋁牌、鐵鎚、胸徑尺、鍋具、睡袋、睡墊、水袋、頭燈和食糧等，零零總總加起來，30公斤是基本數。

竹山工作站洪瑞瑜說，正因每次重裝動輒30公斤以上，而容量夠大的登山包仍以男性使用居多，對女性而言，並不是很合身，所以每次出勤結束，身上就是大小的瘀青勒痕，但因熱愛山林工作，也就甘之如飴，令人擔心的總是突發狀況。

台中工作站巡山員徐梓峰說，巡山員在山裡也是會迷路，尤其是天氣不好、路徑崩塌時最常出狀況，但不太能打119求援，多得靠自己排除，先按照GPS巡先前軌跡返回原路，且對講機通報站內幫忙，真的不行才跟站內討論評估請空勤協助。

同站的劉立勤則說，除了迷路，山中野生動、植物多，有毒的也不在少數，他曾不小心踩進蟒蛇身軀裡，當時牠愜意的曬太陽，卻嚇得他從腳底冷到頭皮，趕緊逃離；另有毒的動植物也可怕，被叮咬到，輕則過敏不適，嚴重的話可能喪命。