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竹山秀傳串起長照一條龍 布局C級巷弄長照站

2019-07-31 16:09聯合報 記者黑中亮╱即時報導

南投縣各鄉鎮偏鄉醫療資源缺乏，有多個「無醫村」，竹山秀傳10年前就在社區推廣社區型的遠距照護，今年更輔導10個社區成立社政C級巷弄長照站外，直接以A級醫事機構設置C級巷弄長照站，成為為竹山鎮首家將長照ABC據點整合為一條龍的服務機構。

竹山秀傳指出，肩負長照A據點使命，成為臨近鄉鎮的「好厝邊」；配合衛福部積極覓尋附近社區基層服務單位共同投入建置長照柑仔店，透過活動或得宜的照顧方法延緩失智退化外，更以健康、活躍的型態陪伴長者面對老化

和興社區理事長江松智說，南投縣的老年人口是全國第三名；老化速度遠遠比台灣整體快了4年，因而同意配合竹秀布建C據點，讓住家附近的長輩可於熟悉的環境參與活動，竹山秀傳團隊加入不僅加碼供應午餐，另社區活動也更多元化變五個全天的課程，包含音樂律動、桌遊、藝術，使得社區的老大人幸福感倍增。

院長謝輝龍表示，畢竟自己家中也90多歲的母親，在陪她慢慢變老的照護過程中，讓自己清楚要改變長輩的固有生活模式及思維是艱難的，而竹秀做為A級是社區整合服務中心的旗艦店，B級是複合服務的專賣店，C級是長照巷弄站，竹山秀傳同時有居家服務及日間照顧服務，A必須還新增營養餐飲、居家及社區復健，也要負責整合B、C的資源。

竹山秀傳直接以A級醫事機構設置C級巷弄長照站，成為竹山鎮首家將長照ABC據點整合...
竹山秀傳直接以A級醫事機構設置C級巷弄長照站，成為竹山鎮首家將長照ABC據點整合為一條龍的服務機構。記者黑中亮／攝影
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竹山秀傳直接以A級醫事機構設置C級巷弄長照站，成為竹山鎮首家將長照ABC據點整合...
竹山秀傳直接以A級醫事機構設置C級巷弄長照站，成為竹山鎮首家將長照ABC據點整合為一條龍的服務機構。記者黑中亮／攝影
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竹山秀傳直接以A級醫事機構設置C級巷弄長照站，成為竹山鎮首家將長照ABC據點整合...
竹山秀傳直接以A級醫事機構設置C級巷弄長照站，成為竹山鎮首家將長照ABC據點整合為一條龍的服務機構。記者黑中亮／攝影
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長照老化老年人口
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