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離岸風電商沃旭贊助鹿港馬 堅持與鄉親做伙

2019-07-31 13:49中央社 彰化31日電

離岸風電廠商沃旭能源今天宣布贊助由鹿港鎮公所、彰化縣二鹿慢跑協會舉辦的鹿港馬拉松活動，沃旭代表鄔利克指出，跑馬拉松需要堅持及耐心，沃旭會堅持與鄉親做伙30年。

鹿港馬拉松活動由鹿港鎮公所、彰化縣二鹿慢跑協會舉辦，預定在今年11月17日舉行，馬拉松路線行經鹿港龍山寺、彰濱工業區等。

將在彰化外海設置離岸風場的沃旭能源公司今天召開記者會，宣布贊助鹿港馬拉松，出席人士有沃旭能源大彰化東南暨西南風場計畫共同執行長鄔利克（UlrikLange）、彰化縣副縣長洪榮章等人。

鄔利克透過翻譯指出，大彰化風場計畫就在彰化外海，沃旭的員工都喜愛運動，許多人不僅報名鹿港馬拉松活動，也號召親友一起參加，這次也贊助在地的頂番國小田徑隊及中華視障路跑協會一起參加。

鄔利克說，跑馬拉松需要堅持及耐心，就與經營風場很像，沃旭目前正在蓋大彰化風場，會效法跑馬拉松的精神，一直在彰化與大家做伙超過30年，他們也會與在地的鄉親一起打拚，製造乾淨能源，推動社區發展。

沃旭能源公司指出，這次的活動是沃旭針對大彰化離岸風電計畫第一階段作出最終投資決定後，首次啟動在地體育活動公益贊助，沃旭公司除發起員工團報、組成國際跑者團，也透過企業平台向全球超過6000名員工宣傳鹿港馬拉松，目前已有近40名來自不同國家的員工攜家帶眷組隊報名。

馬拉松鹿港
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