西濱區間測速設置進度落後中苗 彰化路段趕在12月啟用

2019-07-31 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣警察局規劃西濱快速公路(台61線)北上177公里到168公里路段，也就是鹿港彰濱交流道到伸港交流道間，全長9公里設置區間測速系統，原有機會成為西濱第一個實施區間測速路段，卻因交通部補助的經費必須經議會通過而耽擱，已落後台中及苗栗路段的進度，但彰化警方希望仍趕在12月啟用。

西濱快速公路(台61線)彰化路段，因側風大、道路彎曲而起伏，加上車輛超速行駛，常釀成車禍，依交通隊統計，105年發生48件車禍1死9傷、106年68件1死11傷，去年到11月則有85件3死18傷，有激增趨勢，其中不乏超速肇事。

彰化警方雖將西濱快速道路列入取速超速的重點，卻因路肩空間不足，無法設置固定桿，如果以手持或移動式測速器取締容易危及員警安全，因此向交通部爭取在彰化路段設置區間平均速率監測系統，公路總局隨後跟進，也計畫在台中、苗栗 路段設置區間測速系統。

彰化縣警局交通隊規劃在鹿港彰濱交流道到伸港交流道間北上路段，實施區間測速，距離長達9公里，獲交通部核定補助４５０萬元，彰化縣自籌５０萬元，將，將利用起始的門架，附掛監測系統設備，如果施設順利再加上兩個月宣導期，可望在今年年底西濱全線通車可正式實施，並成為西濱快速公路第一個實施區間測速取締超速的路段。

不過，因交通部的補助款必須先辦理墊付，納入本年度預算，最近才獲縣議會審議通過，致推延了發包進度，反觀，西濱台中及苗栗路段是由公路總局直接執行，後發先至，現已施工當中，進度超過彰化縣警局執行的彰化路段。

西濱彰化縣線西鄉路段169公里南下路段，７月２５日早上發生大貨車衝撞施工的工程車意外，共有四輛車追撞，造成 7人輕重傷，道路設施也受嚴重損壞。公路總局人員表示，如果及早設置區間測速系統，即會讓駕駛人注意，減緩速度，或許避免悲劇發生。

縣警局交通隊組長汪振豪說，目前西濱彰化路段的區間路段系統已經發包，加緊施設當中，連同宣導期，希望趕在１２月啟用。