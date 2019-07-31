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減塑正夯！ 到中市商家自備環保餐具抽好康

2019-07-31 12:22聯合報 記者余采瀅╱即時報導

響應減塑熱潮，台中市府環保局發起減塑「四」在必行活動，鼓勵民眾減少使用塑膠吸管、瓶裝水、免洗餐具及塑膠袋，友善地球。台中購物節期間，民眾至各商店消費除可參加抽獎活動，只要自備環保餐具，將照片上傳至「臺中好環保」粉絲專頁，並完成活動指令，就有機會獲得不銹鋼吸管4件組。

環保局表示，今年7月1日起，全國各縣市政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等四大場所，「內用」餐飲不提供一次性塑膠吸管，預估一年可減少1億根塑膠吸管使用量。

環保局長吳志超指出，為鼓勵民眾減塑，環保局配合首屆台中購物節，優惠活動再加碼，即日起至今年8月18日止，民眾至各商店消費，自備環保餐具，比如不銹鋼碗筷、杯、吸管或環保袋等，將照片上傳至「臺中好環保」粉絲專頁，並完成活動指令，即可參加抽獎，有機會獲得不銹鋼吸管4件組。

此外，民眾至台中市4087家環保特約商店消費，可額外多一次減塑「四」在必行活動抽獎機會，相關資訊可至「臺中好環保」粉絲專頁查詢，環保特約商店查詢%：http://recycle.epb.taichung.gov.tw/tcepb_limit2005/05store/ne_list.asp

購買飲料自備環保袋可參加抽獎。圖／台中市府環保局提供
購買飲料自備環保袋可參加抽獎。圖／台中市府環保局提供
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不銹鋼吸管4件組。圖／台中市府環保局提供
不銹鋼吸管4件組。圖／台中市府環保局提供
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吸管餐具
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