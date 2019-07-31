減塑正夯！ 到中市商家自備環保餐具抽好康

2019-07-31 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



響應減塑熱潮，台中市府環保局發起減塑「四」在必行活動，鼓勵民眾減少使用塑膠吸管、瓶裝水、免洗餐具及塑膠袋，友善地球。台中購物節期間，民眾至各商店消費除可參加抽獎活動，只要自備環保餐具，將照片上傳至「臺中好環保」粉絲專頁，並完成活動指令，就有機會獲得不銹鋼吸管4件組。

環保局表示，今年7月1日起，全國各縣市政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等四大場所，「內用」餐飲不提供一次性塑膠吸管，預估一年可減少1億根塑膠吸管使用量。

環保局長吳志超指出，為鼓勵民眾減塑，環保局配合首屆台中購物節，優惠活動再加碼，即日起至今年8月18日止，民眾至各商店消費，自備環保餐具，比如不銹鋼碗筷、杯、吸管或環保袋等，將照片上傳至「臺中好環保」粉絲專頁，並完成活動指令，即可參加抽獎，有機會獲得不銹鋼吸管4件組。