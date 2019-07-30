家扶生：貧窮會限制想像 她利用更多免費資源力爭上游

2019-07-30 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化家扶中心今天舉辦獎助學金籌募記者會，在慈善募款愈來愈難下，應邀前來的名導演魏德聖提醒大家，不要用贊助心態，否則就會有憐憫和同情，應該用投資的心態，投資孩子的未來，因為現在孩子們要出頭得比他們以前更努力十倍。

彰化家扶中心主任王震光表示，近年來受經濟不景氣影響，獎助學金的籌募都是彰化家扶中心龐大負擔，每年有近800位就讀國小、國中、高中、大學及研究所的扶助兒少需要助學幫助，總經費約800萬元，所以舉辦「掏掏口袋零錢，幫孩子助學」活動，也邀請今年考上國立大學、研究所等扶助青年，分享他們在困境中發憤求學積極苦讀的歷程。

今年考上的中山大學行銷所的家扶生謝宜庭也分享說，她一直想趕快畢業與賺錢減輕媽媽的負擔，體會很深的是貧窮會限制人的想像，因為不敢去做高成本的選擇，但其實會犧牲掉更好的前途，因此她是利用免費的線上課程，報名免費講座，增加學習的機會。

18歲的家扶生莊翰昇今年才考上彰化高中，他分享小三時就跟著父親到越南做生意，但賠光本錢的父親三年後只好再帶他們回台灣，但他的學習已落後，父親又在他國一時因病過世，他得比別人更拚才能跟上課業，終於今年拚上彰中，證明只要努力學習，永遠不嫌晚。

今年考上政大傳播系的林鈺旻幼年時父親即因車禍過世，留下負債與魚塭養殖場，她的母親扛起了家中經濟，還甚至常有討債人上門，林鈺旻說，母親總是盡力保護他們，再苦，她還有一個堅韌不拔的母親，母親總是要她們專心讀書，賺錢是大人的事，要她們別擔心。