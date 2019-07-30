彰化「秋紅谷」紛紛冒出 滯洪池兼具休閒遊憩功能

2019-07-30 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



滯洪池不僅可以滯洪、排水，還兼具景觀、生態、休憩機能，尤其台中市「秋紅谷」成為火紅新地標後，彰化縣員林市圓林園也複製成功，縣長王惠美決定再將員林市龍燈公園變身為滯洪池，預定年底發包；後續還有更大面積的二林萬興排水及第四放水路滯洪池在年底可以完工，花壇兩座滯洪池也蓄勢待發。

相對於員林市圓林園及龍燈公園的面積在2到3公頃，水利署並補助彰化縣興建的3座滯洪池，面積更大得許多，分別是二林地區的萬興排水35公頃及第四放水路23公頃，以及鹿港麻剪溝10公頃，均是台糖土地，卻因進度一度落後，遲遲無法完工，被審計部要求改善。

彰化縣政府水利資源處副處長吳文昇說，其中的鹿港麻剪溝滯洪池預定地，因附近居民認為當地沒有淹水問題，反對興建，縣長王惠美已要求水利處評估當地是否有淹水問題，以及是否有興建滯洪池必要。

吳文昇說，至於萬興排水及第四放水路滯洪池，已委託水利署第四河川局設計，已順利施工，預定年底前可以完工。由於這兩座滯洪池面積甚大，應可發揮滯洪及排洪的功能，並可做簡易休閒、遊憩設施，而秋紅谷及圓林園滯洪池屬於乾式滯洪池，沒有水時，可供做更多功能使用。