青銀共舞！彰化四健會年輕人陪養護中心長輩笑開懷

2019-07-30 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



農村年輕人外移量增，人口老化嚴重，彰化縣農會四健青少年、青年農民與家政志工今天到二林慈恩養護中心，陪伴40名長輩，社工指出，機構中長輩對團體生活都有適應期， 外來的小朋友帶孩活力，避免長輩在機構中憂鬱。

農會組織四健會從在40年代就展開農村子弟再教育，讓青農扎根，彰化縣四健會督導鄭雅妙說，四健會招募9到24歲青年學子，培養學子對農業的認識，過去常以營隊、露營方式讓會員體驗農村生活，現在會員周末偶而也得幫忙農民整理田園、做公共服務，透過年輕人的力量，帶動老化農村。

近百名四健會成員以及青農聯誼會員今天進到慈恩養護中心陪伴40名無法完全生活自理的長輩，他們「青銀共舞」阿爸牽水牛、製作蛤蜊響板，再以在地食材包水餃。

社工指出，多數長輩家人因沒有時間人力投入照顧，或者缺乏專業能力照護，才將長輩託付給機構，有些人對團體生活難以適應，長期下來顯得憂鬱；雖然平時已設計如美食課、卡拉ok班、或動態的桌上保齡球等活動，但年輕人的到來，為機構注入更多活力。