中市足球園區胎死腹中 民代質疑變更基地導致

2019-07-30 18:48 中央社 台中30日電



台中市議員江肇國今天批評，足球園區基地變更，但市府重送計畫內容不全，致全案遭體育署退回，園區胎死腹中。市府回應，竭力配合審查意見修正，配合中央受理時間再提案爭取。

台中市足球運動休閒園區成功爭取前瞻計畫補助，本規劃在北屯14期重劃區內，後來該地用來興建巨蛋，足球園區遷至南屯區。

民進黨籍市議員江肇國表示，議會定期會時就提出質疑，足球園區的區位、面積都大幅更動，但場地數量、樓地板面積、容留人數及興建預算等，幾乎照抄原有計劃，不同地點蓋的場館，計畫相關數字都一樣，不合常理，果然如今被體育署駁回。

江肇國說，市府重送計畫內容不全，土地使用分區變更不及，進度趕不上前瞻計畫規定的期程，昔日議會質詢，運動局還誇口可如期完工，現被體育署退回，足球園區胎死腹中，要求市府不要怪中央，應徹底檢討。

台中市運動局表示，市府延續前市府原計畫名稱及內容，運動設施及空間面積皆維持原案，僅將足球園區基地從北屯區移至南屯區文中小用地，3月體育署派員會勘用地，要求市府修正計畫內容，23日收到體育署會議記錄決議，請市府撤銷足球園區原計畫案，未來開放受理申請案件時再行提案。

運動局指出，提報修正計畫至今已近5個多月，竭力配合審查意見辦理修正作業，突然撤銷計畫對台中市民影響甚鉅，計畫雖遭撤回，仍在申復中；市府將配合中央受理時間，再行提案爭取，期盼中央儘速同意，民意代表協助爭取，共同為台中運動產業努力。