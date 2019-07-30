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埔里斥資500萬打造自造中心 從小培育科技自造者

2019-07-30 18:01聯合報 記者賴香珊╱即時報導

「自己動手改造日常科技」是近年新思維，南投縣埔里國中經教育部補助，斥資500萬元打造「埔里自造教育及科技中心」，是縣內第2所國中設立，更是大埔里區第1所科技中心，今揭牌，將於8月正式啟用。

埔里國中指出，埔中在傳統工藝的設計與製作上總有亮眼表現，像木工即校特色，但面對動力機械設計發展迅速，盼能結合數位自造，鼓勵師生實作，甚至串連周邊學校和社區，創造知識共享的社群，經「做、用、想」讓人人都能成為自造者。

縣府教育處因此協助埔中向教育部爭取補助，且審核通過成立「自造教育及科技中心」，教育處表示，目前在南投市康壽國小、竹山延和國中也設有自造科技中心，埔中是全縣第3處，未來提供空間和設施給大埔里地區內各校辦科技活動。

而埔里自造教育及科技中心設有新興科技、科技智慧基地、MAKER夢工廠等教室，設置3D印表機、雷射雕刻機、電腦刻字機、CNC雕銑機等數位自造設備，提供參與者自行設計、製造、創作作品，以及交流分享彼此點子的設計實作空間。

埔中校長脈樹・塔給鹿敦說，想讓科技教育遍地開花，除有空間和設施，更要有師資和課程，所以科技中心也扮演師資培育據點的角色，辦理相關研習活動，強化教師科技職能，受訓教師返校後才有能力研擬課程，並在課堂上帶領學生學習。

教育處長陸正威則說，科技是趨勢，但也要與地方特色結合，像南投是農業縣，因此會希望科技中心除啟蒙學子，也要讓孩子瞭解在地產業和特色，之後針對與地方相關領域去發揮創意設計，改善或研發出有助於產業發展的數位發明。

南投縣埔里國中打造「埔里自造教育及科技中心」今揭牌，將於8月正式啟用。記者賴香珊...
南投縣埔里國中打造「埔里自造教育及科技中心」今揭牌，將於8月正式啟用。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里國中打造「埔里自造教育及科技中心」提供數位自造設備給大埔里地區師生設計...
南投縣埔里國中打造「埔里自造教育及科技中心」提供數位自造設備給大埔里地區師生設計、製造、創作。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里國中「自造教育及科技中心」今揭牌，8月啟用後提供數位自造設備給大埔里區...
南投縣埔里國中「自造教育及科技中心」今揭牌，8月啟用後提供數位自造設備給大埔里區師生設計、製造和創作作品。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里國中打造「埔里自造教育及科技中心」提供數位自造設備給大埔里地區師生設計...
南投縣埔里國中打造「埔里自造教育及科技中心」提供數位自造設備給大埔里地區師生設計、製造、創作。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里國中打造「埔里自造教育及科技中心」今揭牌，將於8月正式啟用。記者賴香珊...
南投縣埔里國中打造「埔里自造教育及科技中心」今揭牌，將於8月正式啟用。記者賴香珊／攝影
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