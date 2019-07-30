很有愛！百名獨老缺物資 直播主包車出錢陪採買

2019-07-30 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣中寮鄉龍眼林福利協會服務當地老弱近20年，經費拮据卻從未間斷，直播主「黃小四」關注做公益，繼去年慨捐3部送餐機車後，今年則送購物金，還包車帶百名獨老去賣場自由採買，令長輩直呼「足感心」。

而「黃小四」黃明賜先前在臉書直播賣玉石，因言談風趣海派、關注公益成為網紅直播主，粉絲專頁有近萬人關注，但為照顧雙親與雙胞胎兒子，去年將事業由北部遷南投草屯老家，改賣燒烤快炒，但仍持續做公益，且直播或分享相關影片。

黃提到，因家有兩老，所以對獨居長者照護，感觸特別深，返鄉後接觸到龍眼林協會，得知他們從921地震後關懷地方老弱至今，深受感動；去年接收到他們送餐機車老舊常拋錨，延誤送餐時間，安全也堪慮，就在網路號召公益募款捐車。

此外，黃明賜也經常到龍眼林訪視獨老，並購買物資給他們，但他發現，每次統一購買物資送去，卻因每位長者需求不同，而無法完全切合，與當地協會討論後，決定改變方式，直接贊助大賣場購物金1200元，由他們自行選購所需物品。

但因中寮沒有大賣場，最近的又在南投市區，而多數長輩不會騎車，甚至不太能走，黃索性「好人做到底」包車接送；他說，100名長者1台遊覽車坐不下，所以分2批去，到場發現他們幾乎都沒逛過賣場，所以就陪他們採買，也當搬運工。