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南投建兒少多功能館 內設公私協力托嬰中心

2019-07-30 17:11中央社 南投縣30日電

南投縣政府新建「南投縣兒少多功能福利館」今天動土，預計明年底完工，屆時將成為里民活動空間及南投縣第一座公私協力托嬰中心。

南投縣政府指出，為完善兒少福利，縣府編列新台幣5000萬元在南投市三興里新建「南投縣兒少多功能福利館」，今天舉行動土典禮，南投縣長林明溱、國民黨籍立委許淑華馬文君、南投市長宋懷琳等人出席，完工後除供居民使用，更將設立全縣第一座公私協力托嬰中心。

林明溱致詞說，社會福利是南投縣政第一優先，縣府籌措約5000萬元經費，建設兒少多功能福利館，用地經過都市計畫變更為機關用地後，今天終於順利動土，預計明年底完工，落成後盼為縣民帶來更多福利。

馬文君表示，南投縣幅員遼闊，幼兒福利照顧方面非常重要，多功能福利館兼顧老、中、青三代，也將幼兒納入整體規劃，相信未來對育兒福利有所幫助。

許淑華說，三興里是南投市人口較多的里，長期因用地因素未設置里民活動中心，未來多功能館不僅提供社區使用，更納入長照系統、青少年活動、托嬰服務，整合社會最需要的資源。

宋懷琳表示，少子化問題嚴重，為鼓勵年輕人多生小孩，並減輕家長壓力，透過各方努力，全縣第一座公私協力托嬰中心終於動土，期盼南投朝向友善生育城市邁進；多功能福利館啟用後，也將解決三興里缺少社區活動中心問題，可供居民活動聚會與休閒。

南投縣兒少多功能福利館一樓為里民中心及辦公室；二樓為兒童及青少年福利服務中心，設置團體活動室、團練室，提供青少年展覽、表演或辦大型活動，並規劃進駐專業社工提供社區弱勢家庭福利服務；三樓托嬰中心，可收托40名嬰幼兒。

托嬰馬文君許淑華
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