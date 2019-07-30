台中推健康公車 2年拚9成無障礙巴士

2019-07-30 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市推動健康公車，盤點經過主要醫院的公車路線，2年內要提高無障礙巴士比率到9成，方便長輩搭車就診。台中市交通局長葉昭甫說，低底盤公車或有油壓升降設備的巴士，對於長輩或輪椅族較友善，長期目標是所有經過醫院的路線，都要以無障礙巴士為主。

台中市推動長照，盤點各項長照資源，除了照顧失能、失智長輩，也針對健康或亞健康的長輩，推出友善就醫的健康公車，讓看病與復健都更方便。台中市衛生局表示，針對失能長輩就醫、復健，有100輛長照專車，經評估有需求者，可透過預約搭乘。

台中市交通局盤點經過教學型、區域型醫院的公車路線，推動以無障礙巴士為主。葉昭甫說，這些醫院多位於交通要道，每間都有10-32條公車路線經過，無障礙巴士比率超過7成，以經過台中榮總的路線最高破9成，但經過豐原醫院的公車路線，受限於山城道路坡度問題，只有53%。

葉昭甫說，目前台中市公車總數有1600輛，低底盤公車近千輛，健康就診公車在2年內，無障礙巴士比例要提高到9成，換句話說要以低底盤公車或有油壓升降設備的巴士為主，方便長輩、輪椅族群就醫。