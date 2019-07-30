駕駛人注意了！彰化市中山路與中央陸橋近日都在施工

2019-07-30 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市車流量最大的中央路陸橋從8月5日到15日辦理伸縮縫更換維修工程，為避免造成塞車，彰化市公所建議駕駛人改走中華西路或曉陽路等替代道路。記者劉明岩／攝影 分享 facebook 在彰化市台一線中山路重鋪柏油的同時，全市車流量最大的彰化市中央路陸橋，也將從8月5日到15日辦理伸縮縫更換維修工程，白天施工雖採調撥車道維持雙向通車，但必須緊縮路面，勢必造成塞車，彰化市公所建議駕駛人改走中華西路或曉陽路等替代道路。

彰化市中央陸橋連接台一線中山路與中華西路，為四線道，是市區通往彰化交流道最重要的道路，平時不僅車流量大，重車也多，在長期間輾壓下，陸橋的伸縮縫必須汰舊換新，確保行車安全。

彰化市公所表示，此次共編列50萬元經費辦理中央陸橋伸縮縫汰舊換新工程，工程預計11天，為避免施工嚴重影響交通，每天早上9點到下午4點的白天時段施工，避開上下班尖峰時段，同時，施工採路面單側施工，另一側調撥車道，維持東西、雙向通行。

因應施工需求，市公所已在陸橋東、西兩邊的路口中華西路和中山路口設置施工告示牌，提醒用路人改道行駛。

從彰化交流道由西向東往市區方向，避免轉中央路上中央陸橋，建議沿中華西路走曉陽地下道或中華陸橋；至於由東向西從台一線中山路往彰化交流道，也可以走中華陸橋或曉陽地下道。