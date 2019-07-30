駕駛人注意了！彰化市中山路與中央陸橋近日都在施工
在彰化市台一線中山路重鋪柏油的同時，全市車流量最大的彰化市中央路陸橋，也將從8月5日到15日辦理伸縮縫更換維修工程，白天施工雖採調撥車道維持雙向通車，但必須緊縮路面，勢必造成塞車，彰化市公所建議駕駛人改走中華西路或曉陽路等替代道路。
彰化市中央陸橋連接台一線中山路與中華西路，為四線道，是市區通往彰化交流道最重要的道路，平時不僅車流量大，重車也多，在長期間輾壓下，陸橋的伸縮縫必須汰舊換新，確保行車安全。
彰化市公所表示，此次共編列50萬元經費辦理中央陸橋伸縮縫汰舊換新工程，工程預計11天，為避免施工嚴重影響交通，每天早上9點到下午4點的白天時段施工，避開上下班尖峰時段，同時，施工採路面單側施工，另一側調撥車道，維持東西、雙向通行。
因應施工需求，市公所已在陸橋東、西兩邊的路口中華西路和中山路口設置施工告示牌，提醒用路人改道行駛。
從彰化交流道由西向東往市區方向，避免轉中央路上中央陸橋，建議沿中華西路走曉陽地下道或中華陸橋；至於由東向西從台一線中山路往彰化交流道，也可以走中華陸橋或曉陽地下道。
至於台一線中山路從7月29日到8月23日，由公路總局彰化工務段辦理彰化市從旭光路與大度橋間台一線中山路柏油重鋪工程，每晚從１０點到隔天清晨6點，連續施作８個小時，施工期間將調撥車道維持雙向通行封閉，彰化工務段籲請用路人在施工時段，儘量避開行駛該路段或提前改道，以免塞車。
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