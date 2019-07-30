台中足球園區胎死腹中 體育署7月23日決議退件

2019-07-30 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



前市長林佳龍任內在北屯14期規劃足球運動休閒園區，市議員江肇國今指出，前市府已爭取前瞻計畫補助7 .5億元且即將動工，盧秀燕上任後把這塊土地挪來興建巨蛋，足球園區迫遷至南屯，據他最近收到的消息，市府重送的計畫內容不全，且土地使用分區變更不及，進度趕不上前瞻計畫規定的期程，全案恐被體育署退回，眾所期待的足球園區胎死腹中！

運動局表示，教育部6月10日及20日連續召開二次專案會議，7月23日市府收到體育署會議記錄，決議要求市府撤銷原計畫案，未來開放受理申請案件時再提。

運動局指出，市府積極自提修正計畫迄今已5個多月，竭力配合審查意見辦理修正作業，遽然撤銷這項計畫對台中市民影響甚鉅，目前已知全案觸礁，但運動局會再極力爭取，目前仍有變數。期中央儘速同意，呼籲民意代表協助爭取，期許建設不分顏色共同為大台中努力。

江肇國表示，他在上個月定期會時就質疑該園區面積、區位都被盧市長大幅更動，但場地數量、樓地板面積、容留人數及興建預算幾乎抄原計劃，兩個不同地點蓋的場館，計畫相關數字卻都一樣，顯然不合常理，一定會被體育署駁回，但當時運動局仍堅持以此計畫申請，並保證如期完工。

他說，近日接獲消息，全案可能遭體育署退回，江肇國痛批，在議會再三提醒，市府我行我素，他嗆盧團隊不要再說中央「卡盧」問題根本就在市政府！他表示，台中市各級學校有18校足球隊，足球風氣盛且連連得獎，選手、球迷渴望在地擁有足球園區，一旦計畫被退回，情何以堪。江肇國要求市長盧秀燕向市民道歉，局長下台！

運動局指出，當初更改地點是考量北屯區居民運動需求，針對區域發展、交通便利性、基地面積大小、市場環境、均衡各區域運動設施及周邊重大體育建設等因素後，兼顧洲際棒球場及展演空間屬戶外場地功能，可舉辦多項國際棒球賽事，而巨蛋體育館規劃各種球類、體操等國際比賽標準場地，帶動地方運動休閒產業之發展。

足球運動休閒園區調整至南屯區文中小用地，因該處鄰近本市三鐵共構交通發達，適合國內外足球運動賽事舉辦及相關產業發展，其計畫名稱不變及運動設施規劃等內容尚未更動，均與中央密切保持申請修正的變更程序：

江肇國補充說明，林佳龍規劃興建於北屯環中與榮德路口的足球園區，除了可容納6000名觀眾的戶外標準足球場外，另有3座5人制足球場，完工後有助於台中發展足球運動相關產業。盧秀燕上任後，卻將該地改用來興建巨蛋，足球園區被迫牽至南屯文中小用地，日前議會教育文化委員會先提出前期追加預算3億223萬元，包括市庫1億元、中央補助款2億223萬元。