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南投兒少福利館動土 將成全縣首座托嬰中心

2019-07-30 12:29聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣政府花費5000萬元在南投市家扶中心對面，興建「兒少多功能福利館」，今天舉行動土典禮，除了兼具活動中心功能可供民眾使用，也將設立全縣第一座公私協力托嬰中心，可收托40名嬰幼兒，透過平價托育，減輕家長照顧負擔，提升南投縣友善育兒環境。

兒少多功能福利館面積約1296平方公尺，一樓為里民中心及辦公室，設置戶外休閒空間、社區活動中心，供社區居民活動聚會及休閒場所；二樓為兒童及青少年福利服務中心，設置團體活動室、團練室，作為供青少年展覽、表演或辦理大型活動的文化交流場所，並將進駐專業社工，推動社會安全網工作，提供社區內弱勢家庭福利服務；三樓托嬰中心可照顧40名嬰幼兒，讓父母安心工作；四樓則為倉儲空間。

林明溱說，社會福利是南投發展的第一優先，南投縣尚無托育中心，縣府105年起籌措約5000萬元經費建設兒少多功能福利館，該用地原為保護區，經過都市計畫變更為機關用地，如今順利動土興建，預計明年底完工，完成後將為市民帶來更多的福利。

立委許淑華說，三興里是南投市人口較多的里，因土地關係未設置活動中心，多功能館不僅提供社區使用，更納入長照系統、青少年活動及托嬰服務，整合所有社會最需要的社會資源。

立委馬文君說，南投縣幅員遼闊，幼兒福利照顧方面非常重要，多功能館兼顧老中青三代，也將幼兒納入整體規劃，對未來育兒福利有所幫助，讓爸爸媽媽都能放心成家。

今天動土典禮縣議員賴燕雪、張維華、張嘉哲、莊文斌、于秀英、市長宋懷琳及市民代表、里長、里民都出席，顯見兒少社會福利已成全民關切的問題。

南投縣兒少多功能福利館完工後，將成為首座托育中心，推動平價托嬰減少家長負擔。圖／
南投縣兒少多功能福利館完工後，將成為首座托育中心，推動平價托嬰減少家長負擔。圖／
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南投縣兒少多功能福利館今天動土，南投縣長林明溱希望能推動平價托嬰減少家長負擔。圖...
南投縣兒少多功能福利館今天動土，南投縣長林明溱希望能推動平價托嬰減少家長負擔。圖／南投縣政府提供
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南投縣兒少多功能福利館今天動土，南投縣長林明溱希望能推動平價托嬰減少家長負擔。圖...
南投縣兒少多功能福利館今天動土，南投縣長林明溱希望能推動平價托嬰減少家長負擔。圖／南投縣政府提供
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