6歲女童本來想當長髮公主 樂和母一起剪髮捐給癌症患者

2019-07-30 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



6歲女童翁梓喬今天和母親周孟慧一起剪長髮，拿到衛福部豐原醫院要捐給癌症患者，周孟慧說，她二年前第一次扣長髮，當時女兒3歲多，知道捐長髮可幫癌症病人，女兒說也想捐，開始留髮計畫，留了3年，今天捐出30公分長髮，女童今天捐出自己長髮時笑嘻嘻，沒有捨不得難過表情。

6歲女童翁梓喬今天和母親周孟慧剪髮捐出，送到衛福部豐原醫院要幫癌症患者。 分享 facebook

周孟慧說，她曾和朋友聊到捐髮話題，後來要照顧今年6歲和4歲女兒，心想，自己沒時間上美髮院，捐長髮可幫癌症病人，也可省去自己美髮費用，何樂不為，二年前首次捐髮。

6歲女兒翁梓喬主動也想捐，周孟慧昨天帶女兒到美髮店剪髮時，女童還跟美髮師說，這是要捐給人當假髮的哦，女童本來想當卡通主角長髮樂佩公主，現在當不成也很快樂；周孟慧說，小女兒也想捐，等她留二年再來捐。

豐原醫院癌症個管師林沛苡表示：許多癌症患者在抗癌過程中，除了要面對疾病的折磨，其實他們還需要忍受治療的副作用「掉髮」，因此非常需要民眾捐髮，只要頭髮長30公分以上、沒有染、燙，這些髮束都能製作成假髮，幫助他們重拾自信。

曾經一位60歲的爺爺，看到癌症病童沒有頭髮，花了兩年的時間留一搓長髮，當時收到還以為爺爺是幫孩子拿來捐髮，詢問下才得知是爺爺自己的，烏黑的亮髮，看不出這是60歲爺爺的。