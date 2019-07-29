驟雨後員林山腳路變黃河 里長：下水道2期工程要繼續

2019-07-29 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



每次強降雨後，八卦山脈山麓的員林市山腳路是否又變成「黃河」，總是成員當地居民的夢魘，也是新聞媒體的災情「爆點」，日前又連續幾天出現強降雨，縣長王惠美今天到現場，了解當地六月底完工的雨水下水道第一期工程排洪效果。她說，會爭取經費，繼續進行第二期工程。

當地振興里里長謝堂權說，前幾天連續幾天下大雨後，他都到現場察看，當地山腳路長期遇雨則淹的問題已明顯改善，但但湶州巷口往東方向，如果雨量很大，仍無法全部匯入已完工的雨水下水道，照樣沖出大路，還是淹在山腳路，他都有錄影，希望第二期工程趕快繼續進行。

員林市有2處遇雨則淹的「新聞焦點」，就是山腳路、員林基督教醫院附近的靜修路，山腳路第一期工程已完工，並重新舖上瀝青路面，被形容是「看不到的改善工程」。王惠美說，兩案同時進行改善計畫，山腳路雨水下水道第一期工程已完工，員基附近的區域排水改善工程，今年五月縣府完成設計，並委託員林市公所辦理發包，近期內會動工。

縣府水利資源處今天在林厝派出所附近，舉辦山腳路雨水下水道第一期工程完工說明會，到場關心施工進度的地方人士有凃俊任、黃正盛、張錦昆、曹嘉豪等縣議員、員林市公所主任秘書李秀銀、員林市代會副主席張國良及當地多名里長。

處長陳詔慶說，第一期施作的雨水箱涵總長767公尺，配合10個集水井，將周邊側溝或排水導入箱涵中，再引流到員林大排，總工程經費約5000萬元，由營建署全額補助，6月底完工並驗收。