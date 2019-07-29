竹山國小泳池對外開放 試辦7周、每周一天

2019-07-29 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投報導



經竹山泳協奔走3年，竹山國小游泳池終於對鎮民開放，先試辦7周、每周三開放。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

竹山鎮是南投4大鄉鎮市之一，卻不如集集、國姓、中寮等偏鄉有公立游泳池，竹山泳協極力爭取使用國小泳池，3年來終於有好消息；南投縣府要求竹山國小游泳池每周三開放全鎮居民使用，但先試辦7周，泳協表示雖不滿意，但樂意接受。

竹山泳協會員約150人，協會表示，竹山國小泳池在921震災後，教育部斥資6000萬元興建「50米標準游泳池」，95年曾開放活水公司經營，101年再花200萬元開鑿百米深水井，但花大錢的泳池一直以來僅供「師生」使用，未對外開放，十分可惜。

在竹山泳協奔走下，南投竹山國小游泳池對鎮民開放。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

竹山泳協經過3年的爭取，上周終於獲同意開放，促成地方共享，竹、鹿地區居民雀躍不已。

南投縣教育處副處長王淑玲指出，竹山國小游泳池並不是地方公有財、也不是公共財，而是屬於學校的公有財產，為了配合學校營運管理，每年需要編預算維修，並且雇用救生員。

竹山國小這次配合活化泳池並方便居民，每周三開放，先試辦7周。

竹山國小表示，一般標準池水深是180至220公分，但國小標準池最深才120公分，擔心民眾跳水會撞到池底非常危險，平時只作「教學池」之用，希望這次開放後，民眾使用要小心。

對於試辦對外開放，泳協會員表示是踏出成功的一步，雖僅有「7天賞味期」，但已很滿意。