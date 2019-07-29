親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

竹山國小泳池對外開放 試辦7周、每周一天

2019-07-29 23:42聯合報 記者黑中亮／南投報導

經竹山泳協奔走3年，竹山國小游泳池終於對鎮民開放，先試辦7周、每周三開放。 記者...
經竹山泳協奔走3年，竹山國小游泳池終於對鎮民開放，先試辦7周、每周三開放。 記者黑中亮／攝影
分享

竹山鎮是南投4大鄉鎮市之一，卻不如集集、國姓、中寮等偏鄉有公立游泳池，竹山泳協極力爭取使用國小泳池，3年來終於有好消息；南投縣府要求竹山國小游泳池每周三開放全鎮居民使用，但先試辦7周，泳協表示雖不滿意，但樂意接受。

竹山泳協會員約150人，協會表示，竹山國小泳池在921震災後教育部斥資6000萬元興建「50米標準游泳池」，95年曾開放活水公司經營，101年再花200萬元開鑿百米深水井，但花大錢的泳池一直以來僅供「師生」使用，未對外開放，十分可惜。

在竹山泳協奔走下，南投竹山國小游泳池對鎮民開放。 記者黑中亮／攝影
在竹山泳協奔走下，南投竹山國小游泳池對鎮民開放。 記者黑中亮／攝影
分享

竹山泳協經過3年的爭取，上周終於獲同意開放，促成地方共享，竹、鹿地區居民雀躍不已。

南投縣教育處副處長王淑玲指出，竹山國小游泳池並不是地方公有財、也不是公共財，而是屬於學校的公有財產，為了配合學校營運管理，每年需要編預算維修，並且雇用救生員。

竹山國小這次配合活化泳池並方便居民，每周三開放，先試辦7周。

竹山國小表示，一般標準池水深是180至220公分，但國小標準池最深才120公分，擔心民眾跳水會撞到池底非常危險，平時只作「教學池」之用，希望這次開放後，民眾使用要小心。

對於試辦對外開放，泳協會員表示是踏出成功的一步，雖僅有「7天賞味期」，但已很滿意。

教育部災後集集
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

洪慈庸、楊瓊瓔 立委之爭升溫

2019-07-29 23:26

交通部出錢 舊山線112年復駛

2019-07-29 23:09

亞大論壇 談用AI查假新聞

2019-07-29 23:51

彰化斃死禽畜 化製恐現空窗期

2019-07-29 23:39

洪慈庸、楊瓊瓔再度對決 龍燕延長賽

2019-07-29 23:36

舊山線復駛分兩段 學者：影響觀光效益

2019-07-29 23:28

暗諷台中過去公托少 盧秀燕規畫設更多

2019-07-29 23:22

驟雨後員林山腳路變黃河 里長：下水道2期工程要繼續

2019-07-29 23:05

【即時短評】斃死禽畜何處去 自家難題用魄力智慧解決

2019-07-29 21:03

埔里小學遊具要改造 明年可望打造共融遊戲場

2019-07-29 19:47

梧棲公共托育家園開幕 台中未來再規劃14家公共托育所

2019-07-29 16:09

美髮菁英大賽台灣區賽 弘光科大學生奪3金3銀1銅

2019-07-29 13:41

原民勞工轉小包商 中市府開課

2019-07-28 23:19

住家設長照站 7旬婦翻轉晚年

2019-07-28 23:18

彰化照服員大缺 供需比不到1成

2019-07-28 23:16

慈濟7月孝親月活動 歌仔戲公益演出1200人觀賞

2019-07-28 20:31

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

蟲蟲後新危機 彰化縣每天18噸死雞死豬何去處？

2019-07-29 19:20

洪慈庸宣傳爭取國小操場補助 藍議員提證據指洪割稻尾

2019-07-29 12:54

林佳龍現勘鐵路舊火車復駛計畫 交通部負擔15億至17億

2019-07-29 12:35
看更多

熱門文章

外國人基隆買6樣水果被收800 店家回應「有跟客人說價格」

2019-07-29 10:53

2至4歲育兒津貼 新竹市8月起發放 一年最多領3萬元

2019-07-29 12:24

趁我還有一口氣！8旬老翁隻身赴枋寮鄉公所靜坐抗議

2019-07-29 13:47

洪慈庸宣傳爭取國小操場補助 藍議員提證據指洪割稻尾

2019-07-29 12:54

沒點頭走不了？總統改名支持雲林高齡健康長照研究中心

2019-07-29 15:33

斥資4500萬元 綠建築新營區多功能聯合里民動工

2019-07-29 11:17

竹市平價土雞、甘蔗雞周末促銷 限量2千隻

2019-07-29 16:19

蟲蟲後新危機 彰化縣每天18噸死雞死豬何去處？

2019-07-29 19:20

花蓮百鬼夜行祭下月登場 用桌排字吸睛

2019-07-29 07:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top