【即時短評】斃死禽畜何處去 自家難題用魄力智慧解決

2019-07-29 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣是飼養禽畜大縣，至今仍無處理再利用的化製廠，都要送到鄰近縣市處理，長期受制於人；如今上游的化製廠不再幫忙處理，平均每天18噸的斃死禽畜面臨何處去的難題。

彰化縣養雞場有1315場，飼養各種雞共2564萬多隻，高居全台第一，牛羊飼養頭數也是全台第一；另外，養豬場共670場、頭數共77萬多頭，全台排台第三，鴨場有1075場、共78萬多隻，也是全台第三。目前全台有8家化製廠，彰化縣卻1家都沒有，長期斃死的禽畜都送到雲林縣化製再利用，又以金海龍生技公司為主。

因斃死的禽畜可化製成可再利用的有價值，可販售的有機肥料或飼料，農委會為避免業者將死雞死豬隨地棄置造成環境汙染，長期補助化製廠與禽畜業者簽約，接受委託免費化製處理，造成彰化縣政府和禽畜業者養成依賴性，長期忽視自我處理的需求。

金海龍公司是15年歷史的老廠，因應不斷增加的斃死禽畜數量，不斷擴廠，每天的化製量一再增加，造成空汙問題，引起附近民眾抗爭，雲林縣環保局已開罰，並要求低日化製量，是這次彰化等縣市出現死雞死豬無處去之危機的原因。

就像火化場一樣，彰化縣是六都以外，全台唯一的百萬人口大縣，多年來縣府積極覓地規畫興建完善設備的火化場，只要計畫曝光，就遭民代發動民眾抗爭而受阻，導致喪家常要趕在清晨4、5點就要將家人遺體，送到鄰近縣市火化處理，曾有經驗的民眾都抱怨，可惜火化場仍一籌莫展。

有問題就應想辦法解決，想解決就用智慧、魄力與耐心。傳統火化場和化製廠衍生的空汙問題，如今都能用科技處理解決，癥結在「人心」。