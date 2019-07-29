埔里小學遊具要改造 明年可望打造共融遊戲場

2019-07-29 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣兒童遊戲場多充斥罐頭式遊具，因乏味無聊，不受親子青睞，更維護不易，埔里鎮埔里和育英國小因此規劃汰換校內塑膠遊戲器材，並設計特色遊戲場供學子和社區使用，立委蔡培慧今邀教育部、縣府會勘，中央允明年優先編預算執行。

埔里鎮長廖志城指出，南投縣內目前僅有中興新村特殊教育學校擁共融遊戲場，其餘公園或校園仍以罐頭遊具為主，而其擔任議員時就想幫埔里增加特色公園，現任鎮長更當成政見，除尋覓公園場域，更樂見改造現有校園遊戲設施和場域。

立委蔡培慧聽見地方需求後，日前先在埔里召開特色公園座談，今更邀教育部國教署、縣府教育處等單位赴埔里和育英國小會勘；她表示，學校遊戲場是學童主要活動場域，若能改善校內遊具，除能汰舊換新，同時也能導入現代共融的觀念。

埔里地方因此提出以埔里、育英國小為夢想公園示範點的構想，校方近期則完成規劃設計，埔小以山水意象設計溜滑梯和攀爬石坡，再以埔里隧道概念設計共融涵洞，育英國小則結合當地蝴蝶生態來設計攀爬遊具、沙坑、塗鴨牆等共融遊具。