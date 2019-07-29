蟲蟲後新危機 彰化縣每天18噸死雞死豬何去處？

2019-07-29 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



荔枝椿象、秋行軍蟲2隻蟲蟲危機後，彰化縣又面臨死豬死雞無處去的斃死禽畜危機。彰化縣是飼養雞牛羊豬鴨的禽畜大縣，平均每天斃死量約18噸，因雲林縣金海龍生技公司表明8月1日起不再幫忙再利用處理，縣府農業處曾與南部2家生技公司協調接手處理，都碰了軟釘子；代理處長郭至善人天說，已啟動緊急應變措施。

金海龍生公司位在雲林縣褒保鄉，是全台8 家化製廠中老牌大廠，長期接受彰化、南投、苗栗及新竹等縣禽畜業者委託，幫忙將斃死的禽畜化製成有機肥料和飼料再利用，因一再擴廠，每天化製量不斷增加，多次造成空汙問題引起附近民眾抗爭，宣布8月起不再幫雲林縣以外的縣市化製斃死禽畜，並行文給每家禽畜業者。

全台有8 家化製廠，雲林、屏東各3家，台中、宜蘭1家；彰化縣的雞、牛、羊飼養數量是全台第一，豬和鴨是全台第三。郭至善說，農業處先後與南部2家業者協調，爭取接手處理斃死禽畜，都碰了軟釘子後，已向農委會畜牧處申請4台小型禽畜死體微生物高速處理機（化製機）。