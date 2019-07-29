蟲蟲後新危機 彰化縣每天18噸死雞死豬何去處？
荔枝椿象、秋行軍蟲2隻蟲蟲危機後，彰化縣又面臨死豬死雞無處去的斃死禽畜危機。彰化縣是飼養雞牛羊豬鴨的禽畜大縣，平均每天斃死量約18噸，因雲林縣金海龍生技公司表明8月1日起不再幫忙再利用處理，縣府農業處曾與南部2家生技公司協調接手處理，都碰了軟釘子；代理處長郭至善人天說，已啟動緊急應變措施。
金海龍生公司位在雲林縣褒保鄉，是全台8 家化製廠中老牌大廠，長期接受彰化、南投、苗栗及新竹等縣禽畜業者委託，幫忙將斃死的禽畜化製成有機肥料和飼料再利用，因一再擴廠，每天化製量不斷增加，多次造成空汙問題引起附近民眾抗爭，宣布8月起不再幫雲林縣以外的縣市化製斃死禽畜，並行文給每家禽畜業者。
全台有8 家化製廠，雲林、屏東各3家，台中、宜蘭1家；彰化縣的雞、牛、羊飼養數量是全台第一，豬和鴨是全台第三。郭至善說，農業處先後與南部2家業者協調，爭取接手處理斃死禽畜，都碰了軟釘子後，已向農委會畜牧處申請4台小型禽畜死體微生物高速處理機（化製機）。
郭至善說，申請小型化製機仍需一段時間才會拿到，會有空窗期，已協調彰化縣養雞、養豬協會與業者溝通，只要飼養業者做好符合環保的條件，將同意在場區「現地掩埋」。農業處也鼓勵禽畜業者或產銷班購置小型化製機，隨時自行處理斃死的禽畜，化製成有機肥或飼料再利用或銷售，一舉兩得，目前１台小型化製機的售價約50至60萬元。
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