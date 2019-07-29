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梧棲公共托育家園開幕 台中未來再規劃14家公共托育所

2019-07-29 16:09聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市長盧秀燕上任後陸續在中市東區、北區開辦公托家園，並成立大里親子館，梧棲社區公共托育家園今天開幕，盧秀燕說，未來已規劃至少再增設14家公設民營托嬰中心、4處社區公共托育家園及6處親子館，將以23處公托、13處親子館為目標，兌現公托倍增的承諾。

梧棲社區公共托育家園位於台中市立圖書館書香藝文館2樓，是小規模、社區化的小型托嬰中心，採日間收托，預計收托12名嬰幼兒，今天開幕，盧秀燕和市議員楊典忠、尤碧鈴、陳廷秀、社會局長李允傑、梧棲區長溫國宏、和議長張清照、副議長顏莉敏服務處代表到場見證。

盧秀燕燕表示，少子化已成為國安議題，台中身為全國第二大城，過去4年僅開辦5家公設民營托嬰中心及7家親子館，她競選市長時提出「公幼公托倍增計畫」，就任不到1年，已於東區、北區、梧棲開辦公托家園，成立大里親子館。

她強調，今年預計在大里、甲興增設2家公設民營托嬰中心，每處約可收托50人，未來已規劃至少增設14家公設民營托嬰中心、4處社區公共托育家園及6處親子館，市府將以23處公托、13處親子館為目標，提供家長更多元、近便與平價的托育服務，讓民眾「敢生也願意生」，繼續打造友善育兒城市。

王媽媽在場說，公托減輕很多負擔，私立托嬰中心月費約1萬4千元，公托一個月7千元，政府補助3千元，第3胎還能多補助1千元，實付只要3千元，收費相對便宜，也鼓勵民眾願意多生一點。劉媽媽則表示，孩子信任公托老師，進步成長很快，家長不只安心，經濟上也因補助幫助很大。

梧棲社區公共托育家園採日間收托，預計收托12名嬰幼兒，收托時間為週一至週五上午8點至下午6點，每月收費1萬元，並依家庭經濟狀況協助家長申請托育費用補助，托育家園將在8月2日及8月7日上午10點30分舉辦招生說明會，諮詢電話04-26564885。

社會局指出，設籍台中市0至2歲嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者，均可報名登記，登記期間自即日起上午9點至8月9日下午4點止，若申請收托嬰幼兒超過收托名額，將於8月12日上午10點進行抽籤，並於8月16日正式收托。

梧棲公共托育家園今天開幕，台中市長盧秀燕主持開幕儀式。記者游振昇／攝影
梧棲公共托育家園今天開幕，台中市長盧秀燕主持開幕儀式。記者游振昇／攝影
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梧棲公共托育家園今天開幕，台中市長盧秀燕主持開幕儀式。記者游振昇／攝影
梧棲公共托育家園今天開幕，台中市長盧秀燕主持開幕儀式。記者游振昇／攝影
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梧棲公共托育家園今天開幕，台中市長盧秀燕主持開幕儀式。記者游振昇／攝影
梧棲公共托育家園今天開幕，台中市長盧秀燕主持開幕儀式。記者游振昇／攝影
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托育親子托嬰
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