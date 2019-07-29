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美髮菁英大賽台灣區賽 弘光科大學生奪3金3銀1銅

2019-07-29 13:41聯合報 記者游振昇╱即時報導

弘光科技大學美髮造型設計系學生參加第9屆AHMA美髮菁英大賽台灣區賽，奪得3金、3銀、1銅的佳績，將在8月25日將前往廣州再挑戰世界總決賽。

弘光科大美髮系主任王曉芬表示，系上學生為了從比賽中獲得經驗，吸取更多選手的優點，不少人一口氣報名好幾項比賽，儘管課業壓力繁重，暑假也參加系上環台義剪，但是學生懂得調配時間，利用下課、假日練習，在台灣區賽中奪得好成績，爭取為校、為國爭光的門票。

在創意設計組奪下冠軍的大三學生劉浩宇，目前在日本橫濱實習，他說這次大會比賽主題「根新」，要把傳統融入新的時尚元素，創作出全新作品，他在鄉下長大，經常在廟宇出入，對八家將很熟悉、也很喜歡，因此，把陽剛的八家將轉換做出女性柔和感來搭配，八家將臉譜運用在臉上的彩妝與衣服上，八家將的官帽則搖身變成新的髮型。

劉浩宇表示，他參加很多比賽與校內社團活動，擔任過系學會幹部、舉辦過環台義剪、主持校內合唱盃比賽，現在又要實習，活動一連串幾乎是分身乏術，在透過LINE、視訊溝通，利用活動空檔先用假人頭練習，參加AHMA比賽前一刻，才抽空檔與模特兒搭配調整造型。

在新銳之星組拿下冠軍的大一學生施惟善說，這次比賽作品發想是大自然的極光，首次參加「不能用電」的比賽，所以很緊張，從上個月期末考後便開始練習，雖然家住在台中市，不過，每天來回學校至少花掉80分鐘，因此，在學校附近租屋，省下交通時間全心練習。

弘光科大美髮系學生，在美髮菁英大賽台灣區賽中奪得佳績。圖／弘光科大提供
弘光科大美髮系學生，在美髮菁英大賽台灣區賽中奪得佳績。圖／弘光科大提供
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弘光科大美髮系學生，在美髮菁英大賽台灣區賽中奪得佳績。圖／弘光科大提供
弘光科大美髮系學生，在美髮菁英大賽台灣區賽中奪得佳績。圖／弘光科大提供
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