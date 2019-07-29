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洪慈庸宣傳爭取國小操場補助 藍議員提證據指洪割稻尾

2019-07-29 12:54聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市潭子國小操場整建案獲體育署350萬元補助，時代力量立委洪慈庸7月26日發新聞稿，為潭子等4校爭取到1860萬元中央補助。國民黨議員賴朝國今天開記者會怒批，潭子國小操場整建是家長會長黃正輝今年4月請他透過市府向中央爭取的，洪慈庸卻說是自己爭取的，還要議員「憑良心」他氣得指洪不要只學會「割稻尾。」

洪慈庸立委辦公室26日受訪本報指出，是潭子國小校長洪宗瑜請託爭取操場整建補助，洪慈庸台中、台北辦公室共同向體育署爭取，中央已經核定「盼議員說話要憑良心」不分黨派為地方建設努力。

黃宗瑜今天表示，校方去年11月15日發函給教育局爭取補助，隔天教育回函收到，但一直沒有下文。家長會長黃正輝表示很多家長反映操場跑道破損，會造成學童運動受傷，他告訴校長會請議員賴朝國幫忙，今年4月22日議員會勘，當天校方再發文給教育局，並副本給賴朝國，由教育局轉給教育部，7月18日收到教育局公文指已核定350萬，但須修正經費概算表。他表示，過程就是如此，至於洪慈庸是否有到教育部關切，他不知道。

賴朝國今天拿出教育局今年4月22日僅發文給潭子國小校方及賴朝國，賴說，潭子國小操場整建案，明明是現任家長會長黃正輝今年初向他陳情，他轉拜託副市長楊瓊瓔、運動局長李昱叡等人與體育署溝通，才爭取到的中央補助，要利用暑假動工整建。他指出洪慈庸不但把別人的努力「割稻尾」還要求人家「憑良心！」讓他憤怒。

黃正輝出席記者會說，他上任後聽校方說操場破損嚴重，他才請託賴朝國，今年4月會勘到爭取補助，沒有其他民代關心。

洪慈庸說「沒人說賴議員沒爭取」她是該區唯一的立委，在中央爭取預算天經地義，建設不分黨派，中央的錢已爭取到了，請議員督促地方配合款到位。

「爭取建設不應分黨派！」洪慈庸強調，先前辦公室接到潭子國小校長洪宗瑜請託操場跑道整建需求，她在中央爭取經費本是職責，議員會因黨派的不同而限制其他中央民代不可以協助爭取？

台中市議員賴朝國指出，立委搶議員的政績是割稻尾；洪慈庸否認。記者陳秋雲／攝影
台中市議員賴朝國指出，立委搶議員的政績是割稻尾；洪慈庸否認。記者陳秋雲／攝影
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洪慈庸

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