林佳龍現勘鐵路舊火車復駛計畫 交通部負擔15億至17億

2019-07-29 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



交通部長林佳龍等人今天到台中市舊泰安火車站視察鐵路舊山線復駛計畫，林佳龍說舊山線跨越台中市和苗栗縣，復駛計畫已具體且有預算，預計15億到17億元，全部由交通部負擔，他邀台中市政府和苗栗縣政府和交通部相關局處合組營運團隊，串連中台灣鐵道旅遊。

林佳龍今天率鐵路局相關單位主管到場會勘，立委洪慈庸推動舊山線全線復駛，今天也到場，舊山線復駛計畫將先針對三義至后里段沿線設施進行修復，洪慈庸說，交通部定位為觀光遊憩路線並以多元運具行駛為主要方案，在重大節慶活動全線行駛特色觀光列車或蒸氣火車，兩工程方案約15~17億元，預計112年復駛。洪慈庸要求中央、地方共同合作，儘速完成綜合規劃與技術建置評估等相關作業，力促舊山線全線復駛。

台鐵局副局長馮輝昇簡報說明，舊山線復駛計畫將朝兩方案進行研議評估，如中市府確認相關土地能順利取得，路線規劃將直接銜接后里東站，預計工程4年6個月，總經費17億元；若土地僅能部分取得，則於后里東站北端設站，並以連通廊道銜接后里東站月台，預計工程2年6個月，總經費15億元。配合軌道自行車延伸至舊泰安站之營運需求，將優先進行魚藤坪鐵橋、七號隧道及花樑鋼橋修復，並消除沿線六處平交道。

洪慈庸指出，后里保有昔日舊山線鐵道風光，更有泰安、中社及馬場等極具特色的城鎮景點。她上任後持續爭取舊山線全線復駛，前後會勘考察三次，經過三年多的努力，終於往前跨出一大步，現在中央已規劃具體方案，盼工程盡速啟動，進一步建置鐵道連結、活化交通運輸，串連北台中與南苗栗景點，讓未來觀光列車、蒸汽火車等多元運具行駛，也是許多鐵道迷、家庭旅客、年輕朋友的共同期待。