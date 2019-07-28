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二林鎮成立食物銀行店面 小二生捐腳踏車義賣

2019-07-28 18:57聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化二林鎮宮公所為協助邊緣戶的物資匱乏，發起成立「樂林食物銀行」實體店面，提供鎮內70戶每月免費兌換生活物資，店內產品是由地方宮廟、超市、店家贊助，透過平台整合讓原本被丟棄浪費的食物再利用，將物資送到需要的人手上。

位在二林鎮的建興街「樂林食物銀行」店面今天開幕，已有2、30戶居民到場挑選物資，現場有衣物、米、醬油、油品、即溶包以及新鮮蔬果，都是在地愛心人士與店家慷慨解囊的產品，新華國小二年級學生洪佳駿日前將慈善會抽中的腳踏車捐出來提供義賣，議員蔡家豪以一萬元競標成交，作為食物銀行的愛心基金。

鎮長蔡詩傑指出，在地許多弱勢居民沒有低收與中低收身分，資源總是到不了他們手上，為改善這些邊緣戶的生活，愛心人士集資承租店面，成立鎮內第一家食物銀行，提供目前70戶邊緣每月500點兌換生活物資，由民間單位補足公部門的資源不足，接下來規劃在社區設置「冰箱」，更及時的幫助在地居民。

樂林食物銀行執行長洪毓雯說，起初針對鎮內27里370戶弱勢家庭進行訪視，剔除已有政府補助的居民，以及習慣社區共餐，或根本沒有廚房、不適合開伙煮飯的家庭，精選70戶急需物資進駐的邊緣戶，接下來要針對其他不便到店家的弱勢家庭，由志工主動提供即時品物資，讓關懷持續擴展。

輔導樂林食物銀行成立的台灣食物銀行聯合會秘書長陳玠甫表示，食物銀行不管是店面或冰箱設置，都需要穩定、有品質的物資，志工訓練管理能有助食物銀行的營運，現在聯合會與量販店、連鎖火鍋店、超市等穩定合作，將資源均衡分配，讓剩食也能成為再利用資源。

二林鎮的建興街「樂林食物銀行」今天開幕，居民到場選購物資。記者林敬家／攝影
二林鎮的建興街「樂林食物銀行」今天開幕，居民到場選購物資。記者林敬家／攝影
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新華國小二年級學生洪佳駿捐出腳踏車供義賣。記者林敬家／攝影
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「樂林食物銀行」成立，地當人士前來共襄盛舉。記者林敬家／攝影
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二林鎮的建興街「樂林食物銀行」今天開幕，居民到場選購物資。記者林敬家／攝影
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「樂林食物銀行」也有新鮮蔬果。記者林敬家／攝影
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食物銀行愛心弱勢家庭
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