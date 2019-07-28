張顯耀戰蔡其昌有變數? 國民黨：張是唯一人選

2019-07-28 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



國民黨全代會將為所有立委被提名人聯合造勢，台中市第1選區（大甲、清水、大安、外埔）內定徵召前立委張顯耀與民進黨籍立法院副院長蔡其昌對壘，不過黨中央未完成徵召作業，據了解張顯耀有個人因素，且今天人在國外，未出席全代會。

國民黨內定第1選區徵召張顯耀，日前國民黨中央黨部也證實已核定就是張顯耀，就等中常會通過，但中常會兩度預定要宣布卻改變，今天全代會張顯耀又未露臉，不少地方議論紛紛，猜測是否走上台東議員李建智被提名又棄選的後塵？

下屆台東立委國民黨內初選，中常會已通過提名台東縣議員李建智參選，但李建智3天前發表「棄選」 聲明。

張顯耀今天未出席全代會，是否徵召案也變卦？國民黨市黨部表示，目前張顯耀就是第1選區國民黨唯一人選，前置作業都已完成，只等中常會通過。 萬一張顯耀棄選，後果難以收拾。

張顯耀徵召案原本在前兩周、上周中常會就要通過，但因故兩度延遲。地方人士指出，張顯耀有個人理由包括須安撫高雄支持者，另須尋求台中政壇支持，他已在地方走過一圈，發現地方紅派仍有異見，甚至有人揚言不接受張顯耀，希望培養在地年輕人從政，派系一直喬不定，張顯耀建議黨中央先緩一緩。