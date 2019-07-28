張致盛代理漁業署長 農民說：他是最接地氣的好官員

2019-07-28 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



農委會漁業署長黃鴻燕7月16日退休，遺缺由農委會主秘張致盛代理，這項消息傳到彰化縣，讓很多青農和農會人員感到與有榮焉。社頭鄉農會總幹事蕭浚二說，張致盛是有親和力，很接地氣的農業專家，擔任台中區農業改良場場長時，提供到府服務的一對一輔導，農民至今感念在心。

張致盛昰台中市后里人，國立中興大學園藝博士，他一生最青春的19年6個多月都奉獻給台中區農改場，與中部地區農民、農會的互動，至今仍讓人津津樂道。農改場人員說，張致盛26歲時就到台中農改場服務，從最基層的助理做起，10年後升為副研究員兼作物改良課課長，2009年8月升為副場長，不到1年又升為場長，他與農民、農會的互動，從點變成面，最後是決策者。

「他（指張致盛）是難得一見的親民好官員，聽到他又高升，非常高興，我要趕快打電話向他恭喜。」彰化市農會總幹事林毓源說，張致盛的執行力強、凡事親力親為，像政府推動合理化施肥政策，張致盛不但到各鄉鎮市與農民面對面溝通，舉辦講習活動除邀請學者專家，張致盛也自己上場用庶民語言上課，讓農民一聽就懂，宣導效果非常好。

林毓源說，這兩年荔枝椿象危害全台的荔枝、龍眼果樹，農委會防檢局原本的噴藥補助款每分地才50元，他反映補助太低，農民根本不會有興趣防治，已擔任農委會輔導處處長的張致盛得知後馬上向上級建議，如今已提高到200元，劍及履及的作風讓他很欽佩。

彰化縣埤頭鄉有名的桑椹青農許宏賓說，12年前他返鄉接手務農，曾到屏東學養蝦、台東學種香草，憑著夢想開始栽種蘆薈、香草都失敗，後來知道桑椹是健康水果，再次自我挑戰。

許宏賓說，種了3、4年，桑椹收成一直不理想，當時的台中農改場場長張致盛知道他的困境後，主動邀請苗栗農改場桑椹專家到他家作一對一指導，也幫他接洽農委會，商請中興大學食品系教授擔任陪伴師，指導如何加工開發桑椹產品，後來能獲得百大青農，非常感謝張場長。

張致盛很接地氣的為農民農會服務，獲得上級肯定，2013年3月間他離開台中農改場，升任農委會輔導處處長，不久接任農委會科技處處長，接著升任主秘。

蕭浚二曾在農改場擔任作物改良課管理員，他說，張致盛曾是他的長官，毫無官架子，為人很客氣有禮，雖然升官了，仍不忙基層的農民，行事依然積極、低調。今年六月間，張致盛一個人到社頭鄉，表明想了解今年荔枝椿象防治成效；他帶張致盛到清水岩附近的龍眼果園，與農民交換意見並實地了解，來去都很低調。