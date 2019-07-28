姐姐加持！ 中衛口罩躍為時尚產業 今年流行「炫霓紫」

2019-07-28 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



向來保守的CSD中衛口罩，自2018年跨年夜與「姐姐」謝金燕合作後，一炮而紅，讓口罩產品成為流行產業的一環。

今年中衛再推時尚新主張，請來怪美系時尚達人Judy周筱筑和時尚髮型師Wind黃一峯合演意識形態廣告，9月推出廣告片，搭上歌手蔡依林帶起的「怪美風」傳達出「時尚與空汙的距離」戴口罩講究環保，也要時尚有風。

Judy周筱筑是知名造形師、香港TVB潮流節目主持人，活躍於兩岸三地。金色超短髮，時尚與街頭混搭，充滿衝突美感，造形前衛的Judy被封為「台版Lady Gaga！」

髮型師黃一峯則身兼園藝治療師及露營營主，關心生態，熱愛復育原住民部落。

兩人以當紅的怪美街頭風，演繹時尚遭空汙破壞的意識形態廣告，這部口罩業第一部時尚影片9月正式推出。

「CSD中衛」行銷經理周令怡表示，中衛廠址在中部，積極關心空矸議題，希望藉由這支時尚的意識形態廣告，引起更多年輕人思考，一起為環保盡心。

周令怡説：「近一年來，時尚界及音樂界紫色當道，天后蔡依林今年在金曲獎演出單曲〈Ugly Beauty怪美的〉，服裝及舞台也以紫色為主，預料紫色在今年秋冬持續發燒！因此中衛也跟緊流行步伐，推出怪美的紫色，命名「炫霓紫。」

「炫霓紫」口罩展現超高彩度的紫外光色，夾帶絢麗霓虹光澤，神祕而耀眼，傳達出特立獨行、具獨創性、喜愛穿搭及追求獨立的個性，相信會吸引喜愛街頭文化的年輕族群。