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遠離私菸風暴 蔡英文28日來彰化吃庶民小吃貓鼠麵

2019-07-27 21:41聯合報 記者劉明岩╱即時報導

身陷國安特勤私菸案風暴的總統蔡英文，28日中午將到彰化品嘗彰化知名小吃「貓鼠麵」，並參加民進黨彰化縣黨部主委邱建富女兒的文定喜宴，隨後再到寺廟參廟、關心產業，遠離紛紛擾擾。

邱建富也是彰化市前市長，向來政通人和，他在彰化市長任內，即與小英總統維繫良好的關係，小英不僅多次到由彰化市公所代管的彰化南瑤宮參拜外，也在邱建富因病請假時，特別前往探視，此次又親自參加邱建富女兒文定喜宴，並不令人意外 。

邱建富女兒的文定喜宴是28日中午在彰化市大和屋婚宴會館舉辦，包下會館1、2樓場地，席開300桌，很多政壇、社團，甚至媒體界人士都收到喜帖，為地方難得盛事，預料冠蓋雲集。

邱建富有志於爭逐下屆縣長寶座，目前擔任縣黨部主委積極布建相關選戰組織，又在民進黨總統初選時，賣力為小英輔選，為未來仕途鋪路。政壇人士認為，邱建富利用女兒文定喜宴的機會， 展現他豐沛的人脈，如今又邀到小英總統加持，為新人祝福，更令他意氣風發。

小英總統未安排吃喜宴大餐，而是在喜宴前，先到彰化市陳稜路品嘗全國知名的百年老店「貓鼠麵」小吃，品嘗「庶民」午餐，並將到彰化市福成宮、東興宮參拜，再到芬園鄉參觀米粉工廠，行程緊湊。

總統蔡英文28日將來彰化品嘗知名的庶民小吃貓鼠麵。照片／彰化市公所提供
總統蔡英文28日將來彰化品嘗知名的庶民小吃貓鼠麵。照片／彰化市公所提供
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邱建富喜宴
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