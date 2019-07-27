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中市立委第六選區開打 黃國書、李中「對望」拚經濟

2019-07-27 18:56聯合報 記者喻文玟╱即時報導

距離明年立委、總統大選還有半年，候選人的競選看板逐一掛上，台中市第六選區有一處特別有趣，忠明南路、南平路口往市區方向，右側是國民黨議員李中訴求「拚經濟、顧民生」；左側是民進黨現任立委黃國書「拚經濟、顧台灣」。

藍、綠互相對望，主訴都是「拚經濟」，兩面看板距離不到100公尺，要搶的是上萬張選票的勝負。

黃國書拚連任，東南區服務處今天成立，場面宛如小型造勢，同黨立委張廖萬堅、何欣純都說，「這是敲響台中立委選戰的第一棒。」

綠營基層說，黃已任2屆立委「終於」在東南區成立服務處，樂觀來看是多一個服務專區，但也顯示這次選情不再像前2次輕鬆，東南區人口比中西區多，對手李中已任5屆市議員，長期經營基層實力不容小覷。

台中第六選區人口約33.6萬人，可投票人數約27萬，回顧2018年市長、市議員選舉，中西東南區選民「分裂投票」意向明顯，林佳龍得票率遠輸盧秀燕，但市議員選舉，綠在中西區應選3席拿下2席，東南區應選5席提名3席全上。

黃國書這次競爭的對手是前議會同事李中，論地方知名度，二人旗鼓相當。綠營基層觀察，現在黃、李兩人都避免對打，黃在中西區基層穩，李中不會直接挑戰，要挑黃的缺點也不容易，只能拿民進黨作文章；而黃前2次選的不錯，聲勢有利，也想盡量冷處理，避免議題正面交鋒。

目前大環境對綠營不利，外有「韓流」壓境，但風潮已不如去年，國民黨想單靠韓流加持，顯然不足。這次提前半年透過服務處成立，「看是小造勢卻是大動作」希望提前整合3席市議員的基層實力。

藍營基層則觀察，綠的議員席次雖多，但泛藍屬性的參選人得票實際較綠營多，李中如何整合中西東南區泛藍陣營的力量，會是勝出關鍵。

2020立委選戰，台中第六選區是現任民進黨立委黃國書（左）對上國民黨市議員李中（...
2020立委選戰，台中第六選區是現任民進黨立委黃國書（左）對上國民黨市議員李中（右），兩人在忠明南路、南平路口掛上看板，距離不到100互相對望，要搶的是上萬張選票的勝負。記者喻文玟／攝影
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2020立委選戰，台中第六選區是現任民進黨立委黃國書（左）對上國民黨市議員李中（...
2020立委選戰，台中第六選區是現任民進黨立委黃國書（左）對上國民黨市議員李中（右），兩人在忠明南路、南平路口掛上看板「對望」。記者喻文玟／攝影
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