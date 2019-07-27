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台中高美濕地遊客中心啟用 豐富生態教育資源

2019-07-27 18:39中央社 台中27日電

被國外網站票選為一生必遊一次的景點台中高美濕地，周邊的遊客服務中心與轉運停車場今天啟用，台中市長盧秀燕歡迎全世界的遊客到訪高美濕地，了解當地環境生態。

台中市政府斥資新台幣3.6億元，耗時2年多建置高美濕地遊客服務中心，也闢建南、北2座停車場，遊客服務中心本體為2層樓建物，採斜坡造型，外觀呈螺旋狀，宛若海浪從平地而起，並設有觀景平台，可觀賞高美夕陽、風車或夜晚觀星，戶外廣場則有招潮蟹和貝殼造型裝置藝術與生態池，可就近觀察濕地生態。

台中市政府今天在高美濕地遊客服務中心前舉辦啟用活動，由盧秀燕主持，地方民意代表都到場關心，共同推廣高美濕地生態與觀光。

盧秀燕致詞時表示，高美濕地是國際媒體評鑑一生必遊一次的景點，也是日本人票選最愛去的世界級景點，從前市長胡志強、林佳龍到她，歷經3任市長不斷建設高美濕地，也展現出台中人的熱情，歡迎世界各地遊客到訪，體驗在地美食、文創商品與教育生態。

台中市建設局指出，高美濕地遊客服務中心除提供旅遊資訊、導覽服務外，還規畫「生態體驗館」供遊客獲得更完整的濕地與生態知識；館內分為環形劇場、互動體驗區及生態教育中心，藉由體感裝置設計，可增加大眾對濕地生態的印象。

建設局也提到，為解決大量停車需求，遊客服務中心共有南、北2處停車場，可提供大客車54格、小客車550格、機車210格及腳踏車118格的停車格，並提供接駁服務，便利民眾往來高美濕地與停車場。

高美濕地停車場台中市
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