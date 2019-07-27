太熱啦！立委黃國書成立服務處 支持者熱中暑送醫

2019-07-27 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市民進黨立委黃國書已當選2屆立委，但首次在東南區服務處成立，現場擺滿600張椅子還不夠坐，預估陸續有近千名支持者到場，因天氣太熱，有支持者熱中暑送醫。記者喻文玟／攝影 分享 facebook 台中市第六選區（中西東南區）立委選戰提前開跑，民進黨立委黃國書的東南區服務處，今天上午正式成立，現場上百名支持者、藍綠里長都來相挺，立委張廖萬堅、何欣純、蔡其昌也到場，交通部政務次長黃玉霖也代表林佳龍致意。

黃國書已當選2屆立委，但是首次在東南區服務處成立，現場擺滿600張椅子還不夠坐，預估陸續有近千名支持者到場，因天氣太熱，有支持者熱中暑送醫。

黃國書在2016年對手是國民黨立委沈智慧，勝出15％，可以說是輕鬆勝出，這次對上的國民黨的對手是東南區現任市議員李中。

第四選區西屯、南屯區的民進黨立委張廖萬堅也要拼連任，他說，自己這次選情也要告急，肯定黃是優秀委員，但這次大環境對綠營選情不利，「我們的危險是改革做太多」，但只有蔡英文連任，台灣才能繼續維護主權和民主，希望他自己和黃國書、何欣純的專業都能繼續獲得選民支持。

台中市民進黨市黨部主委何明杰說，今天現場這麼多人，就可以看出黃在基層的實力和人氣，黃國書不靠攻擊別人，也不搶在電視曝光，他深入茲層做事，民進黨這次台中市立委一個都不能少。