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保存老街區樣貌 台中祭出百萬裝修補助

2019-07-27 12:43聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中舊市區成功路、中山路早期熱鬧非凡，台中市都發局保存老街區樣貌，推出中區活化整修補助，最高可補助100萬元，包含建築立面、室內裝修與設計費等都有補助，去年已補助5案，今年有1000萬元額度，8月開放申請。

台中舊市區早年寸土寸金，成功路有銀樓街之稱，中山路也是寸土寸金地段，近年來中區再生，加上鐵路高架化、台中車站新站落成後，舊市區逐漸復甦，目前已有多起都更案進行中，許多中區老建築也有新店家進駐。

台中市都發局為推動老街區活化，制定「台中市中區老舊街區活化整修補助計畫」，目前鎖定成功路、中山路街區，維持建築立面的樣式，改善室內裝修與設計，讓老建築有新風貌。

台中市都發局都市更新科長李泊鋮說，中區老街區活化補助去年開始，共有25案提出申請，有5案已通過審核，還有5案審查中，目前正在整修中，其中靠近火車站的老濟生中藥行，已經傳承到第二代，後續整建將保存外部樣貌，內部進行現代裝修、設計。

李泊鋮說，今年度的活化補助8月公告並開放申請，總預算為1000萬元，屋齡30年以上建築可提案申請，透過專家聯席審查，應保存建築立面的歷史樣貌，加入綠化元素，內部裝修與設計費都可申請補助，每案補助上限為100萬。

都發局長黃文彬說，中區保存了老台中的氛圍，透過中區再生與整修補助，讓舊街區的產業經濟再活化，希望像新加坡牛車水，保存早期的風貌，也擦亮成功路、中山路的金字招牌。

台中舊市區逐漸復甦，綠川旁的千越大樓已投入都更，市府針對成功路、中山路的老舊街區...
台中舊市區逐漸復甦，綠川旁的千越大樓已投入都更，市府針對成功路、中山路的老舊街區，推出活化整建方案，每案補助100萬元上限裝修費，維持老台中風貌。圖／台中市新聞局提供
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